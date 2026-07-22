4 Zodiak yang Mengandalkan Firasat Saat Memilih Jodoh, Tidak Ragu Saat Harus Mengikuti Kata Hati

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak cenderung terus menerus meragukan setiap keputusan yang mereka ambil.
Mereka cenderung kesulitan saat membuat keputusan karena takut membuat kesalahan dan mengecewakan orang lain, termasuk diri sendiri.
Mereka juga tidak ragu mengikuti kata hati dan firasatnya untuk memilih pasangan. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang mempercayai insting mereka saat memilih pasangan hidup.
Aries
Aries dikenal sebagai individu yang impulsif. Mereka tidak pernah menyesal dengan keputusan yang mereka ambil selama ini. Mereka selalu percaya diri untuk mampu bangkit dan memperbaiki keadaan. Aries lebih memilih untuk mencobanya secara langsung. Keberanian yang mereka miliki, membuat aries tidak ragu mengejar apapun yang mereka rasa tepat.
Libra
Libra selalu berusaha melihat sisi baik setiap orang. Dalam urusan asmara, libra mempercayai instingnya karena yakin hati mereka tidak akan menuntun ke arah yang salah. Mereka merasa cukup memahami karakter orang lain dan memiliki standar yang tinggi. Pada akhirnya, libra mendengarkan firasatnya karena mereka percaya pada diri sendiri dan menghargai diri mereka.
Leo
Leo cenderung yakin bahwa penilaiannya benar dan orang lainlah yang keliru. Mereka percaya mampu membaca karakter seseorang, situasi, dan lingkungan dengan sangat baik. Leo tidak merasa perlu mempertanyakan alasannya. Mereka tidak suka terlalu mengkhawatirkan masa depan dan lebih memilih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini.
Pisces
Pisces mampu membedakan siapa yang memiliki niat baik dan hati yang tulus, serta siapa yang justru berpotensi membawa luka dan masalah. Meski tidak suka menghakimi seseorang terlalu cepat dan selalu berusaha memberikan kesempatan. Insting mereka sering memberi sinyal saat ada masalah yang akan muncul.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya