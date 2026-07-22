4 Zodiak yang Mengandalkan Firasat Saat Memilih Jodoh, Tidak Ragu Saat Harus Mengikuti Kata Hati

JawaPos.com-Beberapa zodiak cenderung terus menerus meragukan setiap keputusan yang mereka ambil.

Mereka cenderung kesulitan saat membuat keputusan karena takut membuat kesalahan dan mengecewakan orang lain, termasuk diri sendiri.

Mereka juga tidak ragu mengikuti kata hati dan firasatnya untuk memilih pasangan. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang mempercayai insting mereka saat memilih pasangan hidup.

Aries

Aries dikenal sebagai individu yang impulsif. Mereka tidak pernah menyesal dengan keputusan yang mereka ambil selama ini. Mereka selalu percaya diri untuk mampu bangkit dan memperbaiki keadaan. Aries lebih memilih untuk mencobanya secara langsung. Keberanian yang mereka miliki, membuat aries tidak ragu mengejar apapun yang mereka rasa tepat.

Libra

Libra selalu berusaha melihat sisi baik setiap orang. Dalam urusan asmara, libra mempercayai instingnya karena yakin hati mereka tidak akan menuntun ke arah yang salah. Mereka merasa cukup memahami karakter orang lain dan memiliki standar yang tinggi. Pada akhirnya, libra mendengarkan firasatnya karena mereka percaya pada diri sendiri dan menghargai diri mereka.

Leo

Leo cenderung yakin bahwa penilaiannya benar dan orang lainlah yang keliru. Mereka percaya mampu membaca karakter seseorang, situasi, dan lingkungan dengan sangat baik. Leo tidak merasa perlu mempertanyakan alasannya. Mereka tidak suka terlalu mengkhawatirkan masa depan dan lebih memilih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini.

Pisces