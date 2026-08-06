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Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.48 WIB

3 Shio yang di Tahun 2026 akan Punya Jodoh dan Rezeki yang Baik, Hidupnya Berubah Jadi Mapan

Shio yang diramalkan di tahun 2026 akan punya jodoh dan rezeki yang baik hingga hidupnya seketika berubah menjadi mapan. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan di tahun 2026 akan punya jodoh dan rezeki yang baik hingga hidupnya seketika berubah menjadi mapan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, tahun 2026 ini dikatakan akan jadi periode saat hal baik datang pada hidup seseorang.

Segelintir orang yang beruntung dikatakan dapat memperoleh serangkaian hal baik di waktu yang bersamaan hingga hidupnya seketika terangkat naik.

Hidup yang dijalani pun menjadi lepas atau terbebas dari masa-masa yang tidak mengenakkan dan serba kekurangan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di tahun 2026 akan punya jodoh dan rezeki yang baik hingga hidupnya seketika berubah menjadi mapan.

1. Shio Ayam 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang lahir dengan shio ayam dikatakan akan punya keberuntungan yang tidak biasa di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hal-hal baik akan banyak berdatangan di tahun kuda api ini menjadi rezeki yang bisa mereka peroleh.

Salah satu yang akan datang dikatakan adalah jodoh yang baik, di mana pasangan yang diperoleh merupakan orang yang cerdas dan mapan.

Maka tidak heran bila hidup mereka yang bershio satu ini pun bisa ikut berubah menjadi kian menggembirakan.

2. Shio Tikus 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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