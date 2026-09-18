Lee Jun-young Pamerkan Sisi Idol Saat Tampil Bersama Band Militer di Festival 

lee jun young / Foto: zapzee

JawaPos.com – Lee Jun-young curi perhatian setelah tampil di atas panggung hanya dua bulan setelah memulai wajib militernya.

Mantan member U-KISS tersebut tampil sebagai bagian dari band militer Divisi Infanteri ke-35 dalam acara Jangsu Korean Beef and Apple Festival ke-20 yang digelar di Jangsu County, Jeollabuk-do, pada 13 September 2026.

Lee Jun-young tampil mengenakan seragam band militer berwarna merah yang dipadukan dengan celana putih. Rambutnya yang kini dipotong pendek membuat penampilannya terlihat berbeda dari sosok yang biasa dilihat penggemar di layar kaca. Meski begitu, ia tampak sehat dan bersemangat saat menjalankan tugas sekaligus menghibur penonton di festival tersebut.

Momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika Lee Jun-young tidak hanya memegang mikrofon untuk bernyanyi, tetapi juga menunjukkan kemampuan menarinya.

Begitu lagu “Honey” milik J.Y. Park dimainkan, ia langsung mengikuti koreografi dengan penuh energi. Setelah awalnya berdiri tegap bersama anggota band militer lainnya, Lee Jun-young kemudian tampil lebih santai dan bahkan tersenyum sambil bergerak mengikuti irama lagu.

Menurut laporan ZAPZEE, penampilan tersebut menjadi pengingat akan latar belakang Lee Jun-young sebagai seorang idol. Ia debut bersama U-KISS pada 2014 sebelum kemudian semakin dikenal sebagai aktor melalui berbagai proyek drama dan film.

Video serta rekaman penggemar dari penampilan tak terduga tersebut pun dengan cepat beredar di media sosial dan komunitas online.

Lee Jun-young sendiri mulai menjalani wajib militer sebagai tentara aktif pada 21 Juli 2026. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar, ia bergabung dengan band militer Divisi Infanteri ke-35.

Foto dari upacara penyelesaian pelatihan yang dirilis sebelumnya juga memperlihatkan bahwa ia sempat menjalani tugas sebagai peserta pelatihan komandan kompi.

Meski sedang menjalani wajib militer, Lee Jun-young masih dapat disaksikan melalui sejumlah proyek yang telah direkam sebelum keberangkatannya.

Saat ini, ia juga membintangi drama tvN “Four Hands, Two Sonatas” bersama Song Kang sebagai Choi Jung Yo, seorang pianis berbakat.