Mahalini Terharu Penonton Nyanyi Bareng di Bangor Fest Vol. 4

JawaPos.com - Mahalini dibuat terharu melihat antusiasme penonton yang sangat luar biasa saat tampil di festival musik Bangor Fest Vol. 4 yang digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8).

Penyanyi yang naik daun berkat lagu Melawan Restu dan Sisa Rasa itu merasakan suasana panggung seperti karaoke massal karena para penonton ikut bernyanyi di hampir seluruh lagu yang dibawakannya.

Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sekitar 8 lagu. Bukan hanya menikmati penampilan dari atas panggung, para penonton juga ikut bernyanyi dan menunjukkan energi yang luar biasa sepanjang pertunjukan Mahalini.

Mahalini mengaku senang melihat penonton tetap bertahan hingga akhir penampilannya. Antusiasme tersebut menjadi salah satu hal yang membuatnya semakin bersemangat meski kondisi tubuhnya sedang kurang fit ketika itu.

"Senang banget tadi melihat teman-teman yang nonton semangatnya luar biasa. Mereka bersemangat sekali menonton dan stay sampai akhir. Antusiasnya hebat banget, pada sing along, nyanyi bareng semuanya," kata Mahalini saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8).

Bagi Mahalini, tampil di festival musik memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan pertunjukan lainnya. Festival menjadi ruang bagi Mahalini untuk menyampaikan berbagai perasaan melalui lagu yang dibawakan.

"Aku suka banget nyanyi di festival, bisa menyalurkan hati aku entah aku lagi sedih atau lagi happy," kata istri penyanyi Rizky Febian itu.

Menurut Mahalini, berada di atas panggung festival juga membuatnya bisa melepaskan kepenatan dari aktivitas sehari-hari. Energi penonton yang besar membuatnya lebih leluasa untuk menuangkan emosi melalui musik.