Siapkan 320 Acara dan Festival, Malaysia Targetkan 47 Juta Kedatangan Wisatawan Indonesia Selama 2026

Direktur Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Mohd Yakzan (kedua dari kanan). (Istimewa)
JawaPos.com - Malaysia berusaha menggenjot kunjungan wisata dari Indonesia. Negara dengan julukan Harimau Malay itu pun telah menyiapkan 320 acara dan festival untuk menjadi daya tarik.
Tourism Malaysia menyelenggaraan Malaysia Tourism Showcase B2B Roadshow. 5 kota terdiri dari Serang, Bandung, Jayapura, Malang dan Lombok menjadi sasaran promosi yang akan digelar pada 8 juni hingga 30 Juli 2026.
Direktur Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Mohd Yakzan mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi platform strategis untuk mempererat hubungan bisnis antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia. Selain itu, turut dikenalkan produk dan layanan wisata terbaru.
“Indonesia merupakan salah satu pasar wisata paling penting bagi Malaysia. Melalui Malaysia Tourism Showcase B2B Roadshow ini, kami ingin memperkuat jaringan kerja sama dengan para pelaku industri pariwisata di Indonesia serta membuka lebih banyak peluang bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” ujar Hairi, Senin (8/6).
Visit Malaysia 2026 menekankan beragam pengalaman wisata unik dan autentik, mulai dari kekayaan budaya, warisan sejarah, kuliner, wisata alam, petualangan, hingga keramahan masyarakat.
Lebih dari 10 pelaku industri pariwisata Malaysia turut ambil bagian dalam roadshow ini. Mereka mewakili berbagai sektor, mulai dari hotel, destinasi wisata, operator tur (land operator), hingga penyedia layanan pariwisata lainnya.
Dalam kegiatan ini, peserta diberikan informasi mengenai produk dan layanan wisata Malaysia terkini. Selain itu, terbuka peluang bagi agen perjalanan dan pelaku industri pariwisata Indonesia untuk menjalin kerja sama.
Sepanjang tahun 2025, Malaysia mencatat sebanyak 4,3 juta kunjungan wisatawan Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang wisatawan terbesar bagi Malaysia.
Konektivitas kedua negara juga didukung oleh lebih dari 610 penerbangan langsung setiap minggu dengan kapasitas lebih dari 110.000 kursi per minggu.
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