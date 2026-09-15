BELIFT LAB dan Min Hee-jin Saling Bantah di Sidang Akhir Kasus ILLIT 

JawaPos.com – Persetruan antara BELIFT LAB dan mantan CEO ADOR Min Hee-jin berlanjut. Keduanya kembali berhadapan di Pengadilan Distrik Barat Seoul dalam sidang argumen akhir terkait gugatan senilai 2 miliar won atau sekitar Rp20 miliar yang diajukan BELIFT LAB atas pernyataan Min mengenai ILLIT dan NewJeans.
Perkara tersebut bermula pada April 2024 ketika Min Hee-jin secara terbuka menyebut bahwa ILLIT meniru konsep NewJeans. Pernyataan itu kemudian dibantah keras oleh BELIFT LAB yang menaungi ILLIT.
Agensi tersebut menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah memberikan dampak buruk terhadap citra perusahaan maupun para member ILLIT. BELIFT LAB kemudian mengajukan gugatan ganti rugi.
Dalam sidang terbaru, pihak BELIFT LAB berargumen bahwa Min Hee-jin bukan sekadar menyampaikan opini pribadi.
Menurut mereka, sebagai sosok berpengalaman di industri K-pop, Min memahami dampak besar dari pernyataannya. BELIFT LAB juga mempertanyakan dasar klaim bahwa ILLIT melakukan peniruan serta menilai pernyataan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan.
Menurut laporan allkpop, pihak Min Hee-jin tetap mempertahankan posisi bahwa pernyataannya merupakan bentuk penyampaian pendapat dan respons terhadap situasi yang sedang berkembang saat itu.
Tim hukumnya juga menilai BELIFT LAB belum cukup membuktikan bagaimana pernyataan tersebut secara langsung menyebabkan kerugian bisnis.
Perkara ini menjadi bagian dari rangkaian panjang perseteruan hukum yang melibatkan Min Hee-jin, HYBE, ADOR, dan sejumlah label di bawah HYBE. BELIFT LAB sebelumnya telah mengajukan gugatan senilai 2 miliar won, sedangkan persidangan telah berlangsung dalam beberapa tahap sejak 2025.
Pengadilan sebelumnya menyatakan proses perkara akan diarahkan menuju penutupan setelah rangkaian persidangan terakhir.
Dengan digelarnya argumen akhir, perhatian kini tertuju pada keputusan pengadilan mengenai apakah pernyataan Min Hee-jin dapat dianggap sebagai pendapat yang dilindungi atau justru memenuhi unsur yang menyebabkan kerugian hukum bagi BELIFT LAB.
Untuk saat ini, belum ada putusan akhir sehingga tuduhan mengenai hubungan antara konsep ILLIT dan NewJeans tetap perlu dipahami sebagai bagian dari sengketa yang sedang diproses di pengadilan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022