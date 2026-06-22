ENHYPEN Siap Mengawali Era Baru, Comeback Agustus 2026 dengan Formasi Terbaru

Ilustrasi gambar dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - ENHYPEN bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan karier mereka.

Boy group besutan BELIFT LAB ini dikabarkan akan melakukan comeback pada Agustus 2026 dengan formasi terbaru, menandai dimulainya babak baru yang telah lama dinantikan oleh para ENGENE di seluruh dunia.

Comeback kali ini diprediksi menghadirkan warna musik dan konsep yang berbeda.

Dengan semangat baru, para anggota siap menunjukkan chemistry yang tetap solid sekaligus membuktikan bahwa mereka terus berkembang di tengah perubahan yang terjadi dalam grup.

Meski detail mengenai judul album, lagu utama, maupun jadwal resmi perilisan masih dirahasiakan, kabar comeback tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak penggemar mengaku tak sabar menantikan seperti apa konsep yang akan diusung ENHYPEN pada era terbaru ini.

Bagi ENGENE, comeback Agustus 2026 bukan sekadar perilisan album baru.

Momen ini menjadi simbol awal perjalanan baru ENHYPEN yang diharapkan mampu menghadirkan penampilan lebih matang, musik yang semakin kuat, dan kejutan yang siap memikat penggemar maupun penikmat K-pop.

Dengan berbagai ekspektasi yang terus meningkat, comeback mendatang diprediksi menjadi salah satu rilisan K-pop yang paling dinantikan pada paruh kedua tahun 2026.