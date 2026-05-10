Ketidakhadiran Olivia Rodrigo di Met Gala 2026 Dikaitkan dengan Aksi Boikot Terhadap Jeff Bezos

Olivia Rodrigo (Instagram @safelivie)
JawaPos.com – Olivia Rodrigo menjadi salah satu selebritas ternama yang tidak menghadiri karpet merah Met Gala 2026.
Dilansir dari laman Consequence Sound pada Minggu (10/5), Ketidakhadiran penyanyi berdarah Filipina tersebut segera menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi di media sosial.
Banyak pihak menduga absennya Rodrigo berkaitan dengan sikap politik serta pandangannya terhadap isu ketenagakerjaan dan keadilan sosial.
Dugaan tersebut mencuat setelah Olivia Rodrigo diketahui menyukai unggahan Instagram yang mengkritik ketua Met Gala, Jeff Bezos. Unggahan itu berasal dari kelompok advokasi hak pekerja Amazon Cause yang menyerukan boikot terhadap acara bergengsi tersebut.
Video kampanye itu menampilkan seorang pekerja Amazon asal North Carolina yang menyampaikan ajakan tegas untuk tidak mendukung acara terkait Bezos.
Tindakan Rodrigo menyukai unggahan tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah meningkatnya kritik terhadap Bezos. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak Rodrigo mengenai alasan absennya dari acara tersebut.
Meskipun tidak hadir di karpet merah utama Met Gala, Rodrigo diketahui tetap menghadiri pesta setelah acara berlangsung. Kehadirannya di acara lanjutan tersebut memunculkan spekulasi bahwa penyanyi itu ingin menyampaikan pesan tertentu tanpa sepenuhnya menjauh dari lingkungan industri hiburan.
Pada 2024, Rodrigo juga meluncurkan inisiatif hak reproduksi bertajuk 'Fund 4 Good' dalam rangkaian tur dunia GUTS World Tour.
Selain itu, ia pernah mengkritik Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat karena menggunakan lagunya dalam video media sosial yang disebutnya sebagai propaganda rasis. Rodrigo juga sempat mengenakan pin bertuliskan ‘ICE OUT' di sejumlah acara besar, termasuk Grammy Awards.
Di tengah perhatian terhadap absennya dari Met Gala 2026, Rodrigo baru saja menyelesaikan penampilannya di program Saturday Night Live. Penampilan tersebut dilakukan untuk mempromosikan album terbarunya yang dijadwalkan rilis pada 12 Juni mendatang.
