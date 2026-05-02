Zendaya Diperkirakan Absen dari Met Gala 2026 usai Dipadati Serangkaian Proyek Besar

JawaPos.com – Aktris Zendaya diperkirakan tidak akan menghadiri Met Gala 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 4 Mei 2026.

Dilansir dari laman Teen Vogue pada Sabtu (2/5), Keputusan tersebut diambil setelah ia menjalani jadwal kerja yang padat dalam beberapa bulan terakhir.

Ketidakhadirannya disebut sebagai bentuk istirahat yang dibutuhkan setelah rangkaian aktivitas promosi intensif.

Met Gala 2026 sendiri akan digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ‘Seni Kostum' yang menyoroti hubungan antara mode dan seni.

Pada perhelatan sebelumnya, Zendaya tampil mencuri perhatian dengan busana serba putih rancangan Louis Vuitton.

Diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir Zendaya terlihat menghadiri sejumlah kegiatan non-karpet merah.

Ia terlihat bersama pasangannya, Tom Holland, di turnamen Bero Padel Classic di Sherman Oaks, California. Keesokan harinya, ia menjalani pemotretan kampanye untuk merek olahraga On di New York City.

Kesibukan Zendaya juga dipengaruhi oleh peluncuran sejumlah proyek terbarunya di industri hiburan. Film terbarunya, The Drama, yang turut dibintangi Robert Pattinson, telah tayang perdana.

Selain itu, musim ketiga serial populer Euphoria juga resmi dirilis dalam waktu berdekatan.