KISS OF LIFE Tanggapi Kritik Mengenai Kontroversi Koreografi Challenge Lagu Who Is She 

Behind the scene KISS OF LIFE saat perform di M Countdown. (X @KISSOFLIFE_S2)

JawaPos.com - KISS OF LIFE lagi-lagi menghadapi kritikan usai adanya dugaan seksual dalam dance challenge di lagu terbaru mereka.

Pada 14 April 2026, sebuah video yang diunggah ke YouTube resmi grup tersebut mulai beredar online dan langsung menjadi perbincangan.

Klip tersebut menampilkan para member yang melakukan koreografi dari lagu baru mereka yang berjudul Who Is She.

Detail gerakannya meliputi saling memegang leher, membuka mulut dan menggerakkan pinggul secara berulang yang dikombinasikan dengan audio sugestif.

Meskipun grup ini dikenal dengan konsep seksi, beberapa netizen berpendapat bahwa penampilan tersebut tampaknya secara eksplisit meniru perilaku seksual.

Menanggapi kontroversi dance challenge lagu Who Is She, member Belle dan Julie memberikan pernyataan secara langsung.

Tanpa merasa bersalah, mereka menjelaskan bahwasanya perform tersebut memang dirancang untuk berani mengekspresikan kepercayaan diri.

"Kami memahami bahwa perspektif tentang apa yang kami tampilkan tidak selalu positif,” kata mereka. Tetapi kami juga berpikir bahwa patut dikagumi bahwa KISS OF LIFE terus menantang dirinya sendiri meskipun demikian," terangnya yang dikutip dari Allkpop.

Bukannya tidak ingin menolak masukan dari netizen yang diberikan namun para member menekankan bahwa pandangan terhadap seni itu sangat beragam terlebih tarian.

“Kami percaya bahwa mereka yang merasa tidak nyaman tidak salah, itu hanyalah persepsi mereka,” kata mereka.

“Agak mengecewakan ketika komentar menjadi menyakitkan tetapi kami tetap menghormati perspektif tersebut," timpal member.

Diakhir pernyataannya, keduanya memberikan pesan bermakna untuk berani menjadi diri sendiri karena tidak ada standar yang benar.

“Setiap wanita cantik, seksi, dan sempurna dengan caranya sendiri. Tidak ada satu standar yang benar. Yang terpenting adalah kepercayaan diri dan pola pikir yang sehat," tutup keduanya dalam siaran langsung.