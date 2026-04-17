Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
17 April 2026, 14.40 WIB

Kalahkan AKMU, KISS OF LIFE Raih Kemenangan Pertama Untuk Lagu Who Is She di M Countdown 

KISS OF LIFE memegang piala M Countdown karena berhasil menduduki peringkat pertama di acara musik. (X @KISSOFLIFE_S2)

 
JawaPos.com - KISS OF LIFE membawa pulang piala M Countdown pertama mereka untuk lagu Who Is She. 
 
Pada 16 April 2026 girl grup asuhan S2 Entertainment hadir sebagai artis yang akan tampil dalam acara mingguan Mnet, M Countdown.
 
Melansir dari Allkpop, lagu comeback mereka mampu meraih kemenangan dengan total 8.884 poin.
 
Who Is She milik KISS OF LIFE berhasil mengalahkan Joy, Sorrow, A Beautiful Heart dari AKMU sebagai kandidat juara pertama 
 
Dengan selisih 3.685 poin keduanya terpaut cukup jauh, duo kakak beradik tersebut hanya memperoleh angka 5.199 dan berhasil menempati urutan kedua.
 
Mendapati kemenangan pertama, para member menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada agensi dan fans selama encore.
 
"Kami telah mempersiapkan comeback ini dengan sangat keras, dan kami sangat berterima kasih telah menerima penghargaan ini. Kami ingin berterima kasih kepada agensi kami dan para penggemar kami, KISSY . Kami akan terus bekerja keras dan menjadi KISS OF LIFE yang lebih baik lagi," ucap bahagia keempatnya.
 
Selain KISS OF LIFE, ada juga beberapa idol yang ikut tampil dalam acara musik mingguan tersebut seperti TXT, MODYSSEY, PLAVE, KickFlip, AMPERS&ONE, Dayoung WJSN, hrtz.wav, KEYVITUP, cosmosy, HAON, RESCENE, BE BOYS, SANTOS BRAVOS, ALL’N, ifeye, and 1000°.
 
Lagu utama dengan nuansa dance pop, Who Is She menjadi single kedua KISS OF LIFE yang dirilis pada 6 April 2026. Single ini juga mencakup lagu b side yang berjudul Don't Mind Me.
 
Baru-baru ini, mereka dihadapkan dengan kontroversi dance challenge di lagu terbarunya. Beberapa netizen menyoroti tentang adanya konten berbau seksual.
 
Detail tarian yang meliputi saling memegang leher, membuka mulut dan menggerakkan pinggul secara berulang terkesan meniru perilaku seksual.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore