Cha Eun Woo Meminta Maaf atas Kontroversi Pajak yang Sempat Menjeratnya

JawaPos.com - Penyanyi serta aktor Korea Selatan, Cha Eun Woo, telah menulis pernyataan pribadi terkait kontroversi pajak yang menyeret namanya.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/4), kabar itu muncul pada 22 Januari, Cha Eun Woo telah diselidiki tahun lalu oleh Biro Investigasi 4 Kantor Pajak Daerah Seoul atas dugaan penggelapan pajak

Dinas Pajak Nasional telah mengeluarkan penetapan pajak tambahan yang melebihi 20 miliar won (sekitar 230 triliun rupiah).

Lalu pada 8 April, Cha Eun Woo melalui Instagram pribadinya meminta maaf dan memastikan bahwa ia telah membayar pajak terkait sepenuhnya.

“Saya dengan tulus meminta maaf kepada penggemar dan semua orang atas kekecewaan dan kebingungan yang disebabkan oleh kontroversi pajak,” tulisnya

Ia melanjutkan, “Prosedur administratif sedang berlangsung membuat saya harus berhati-hati dalam menyampaikan posisi.”

“Meskipun terlambat, saya ingin secara pribadi menyampaikan pemikiran dan keadaan sekarang, prosedur dan temuan dari Dinas Pajak Nasional saya hormati,” tulisnya

Mencegah kebingungan lebih lanjut, ia telah sepenuhnya membayar pajak terkait, serta akan dengan tekun mematuhi prosedur yang tersisa.