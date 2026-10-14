Peneliti University of Hamburg Ungkap Transformasi Simbol Budaya dalam Komik Indonesia

JawaPos.com – Komik ternyata memiliki peran penting dalam merekam budaya Indonesia. Lewat gambar dalam panel-panel komik, masyarakat bisa melihat rekam jejak perpindahan medium simbol-simbol kebudayaan seperti ritual adat kuno hingga kondisi kiwari.

Peneliti asal University of Hamburg Prof. Jan van der Putten memaparkan penelitiannya tentang peran komik dalam memotret kebudayaan Indonesia pada Selasa (13/10) di depan mahasiswa dan khalayak umum di Aula Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Kuliah Prof Putten di FIB Unair itu berjudul Kebudayaan Indonesia yang Mabok Kepayang dan Kearifan Lokal yang Sakit Gigi.

Dari keterangan yang diterima Rabu (14/10), setidaknya ada tiga poin penting dalam paparan Prof Putten. Poin pertama yang terkait transformasi simbol budaya. Poin ini berisi penelusuran perjalanan simbol hewan kerbau dan sapi, mulai dari tradisi pemotongan kerbau di Sihotang (Danau Toba) tahun 1939, mitologi Gilgamesh di Mesopotamia, hingga alegori sapi betina dalam teks keagamaan Al-Baqarah yang diinterpretasikan ulang dalam panel komik Indonesia.

Poin selanjutnya, komik sebagai arsip populer. Dalam pemaparannya, karya komikus lokal legendaris seperti Teguh Santosa dan Ade Kamesywara dibahas sebagai bentuk polymedial hermeneutics. Menurut pandangannya, komik tidak lagi layak dipandang sebagai produk kelas dua. Melainkan sebagai arena kreatif sekaligus arsip sejarah sosial populer yang merekam cara suatu zaman membayangkan dirinya sendiri.