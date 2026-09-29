Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 30 September 2026 | 01.38 WIB

Detail Isi Nasi Kotak Peserta PPDS FK Unair yang Keracunan, Ada 4 Jenis Menu Berbeda

Koordinator Media dan Branding PHMP Unair Gesang Manggala (kiri) dan Dirut RSUD Dr Soetomo Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (tengah). (Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Koordinator Media dan Branding PHMP Unair Gesang Manggala (kiri) dan Dirut RSUD Dr Soetomo Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (tengah). (Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Menu nasi kotak yang dikonsumsi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dalam kegiatan pra-pendidikan (Pradik) di RSUD Dr. Soetomo akhirnya terungkap.

Nasi kotak tersebut berisi rendang, telur rebus, sayur, dan acar. Makanan itu dikonsumsi peserta saat kegiatan Pradik di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).

Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa sebagian peserta yang hanya mengonsumsi telur dan sayur tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun, dia menegaskan informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan makanan tertentu sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami peserta.

“Jadi kalau dari kawan-kawan yang vegetarian, yang makan telur dan sayur itu aman. Mungkin, mungkin tadi pengolahan dari daging ya mungkin, tapi kami tentu tidak bisa memastikan sebelum ada hasil lab. Jadi itu hanya dugaan,” kata Cita dalam konferensi pers pada Selasa (29/9).

Prof Cita menjelaskan hingga saat ini pihak rumah sakit masih menyebut kejadian tersebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan. Penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sampel Nasi Kotak PPDS Unair Diperiksa Labfor, Labkesmas, dan BPOM - Image
Surabaya Raya

Sampel Nasi Kotak PPDS Unair Diperiksa Labfor, Labkesmas, dan BPOM

Rabu, 30 September 2026 | 00.24 WIB

Unair Sebut Makanan PPDS yang Keracunan Berasal dari Vendor Catering - Image
Surabaya Raya

Unair Sebut Makanan PPDS yang Keracunan Berasal dari Vendor Catering

Selasa, 29 September 2026 | 23.55 WIB

Kebocoran Gas Amoniak Pabrik Susu di Pasar Rebo, 24 Warga Dilarikan ke rumah Sakit - Image
Jabodetabek

Kebocoran Gas Amoniak Pabrik Susu di Pasar Rebo, 24 Warga Dilarikan ke rumah Sakit

Selasa, 29 September 2026 | 20.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore