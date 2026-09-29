Detail Isi Nasi Kotak Peserta PPDS FK Unair yang Keracunan, Ada 4 Jenis Menu Berbeda

Koordinator Media dan Branding PHMP Unair Gesang Manggala (kiri) dan Dirut RSUD Dr Soetomo Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) (tengah). (Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menu nasi kotak yang dikonsumsi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dalam kegiatan pra-pendidikan (Pradik) di RSUD Dr. Soetomo akhirnya terungkap.
Nasi kotak tersebut berisi rendang, telur rebus, sayur, dan acar. Makanan itu dikonsumsi peserta saat kegiatan Pradik di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr. Soetomo, Senin (28/9).
Dirut RSUD dr Soetomo, Prof. Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K) mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa sebagian peserta yang hanya mengonsumsi telur dan sayur tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun, dia menegaskan informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan makanan tertentu sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami peserta.
“Jadi kalau dari kawan-kawan yang vegetarian, yang makan telur dan sayur itu aman. Mungkin, mungkin tadi pengolahan dari daging ya mungkin, tapi kami tentu tidak bisa memastikan sebelum ada hasil lab. Jadi itu hanya dugaan,” kata Cita dalam konferensi pers pada Selasa (29/9).
Prof Cita menjelaskan hingga saat ini pihak rumah sakit masih menyebut kejadian tersebut sebagai dugaan keracunan atau gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan. Penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
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