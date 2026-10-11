Demi Ekspresi yang Otentik, Siswa SMP di Probolinggo Dilatih Membuat Narasi dari Visual

Mahasiswa FIB Unair memberikan pelatihan narasi visual di SMP 2 Gading, Probolinggo pada Sabtu (10/10). (Istimewa)
JawaPos.com – Sebanyak 64 siswa dari kelas 7, 8, hingga kelas 9 SMPN 2 Gading, Probolinggo diajak mengasah kemampuan literasi bahasa secara interaktif. Kemampuan mengolah dan menyusun narasi itu menggunakan foto.
"Kegiatan ini mendorong lahirnya kemampuan siswa-siswa SMP sebagai generasi muda untuk mengenali diri dan mengungkapkan ekspresi diri melalui media foto dan naratif," kata Ketua Riset Grup Kajian Budaya Klasik, Religi, dan Lokalitas FIB Unair, Edi Dwi Riyanto, Minggu (11/10). Kegiatan di SMP 2 Gading itu dilakukan pada Sabtu (10/10) lalu melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas).
Dalam proses pembelajaran, para pemateri membagikan foto-foto yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada siswa di tiap-tiap kelas. Siswa kemudian diminta menyusun cerita atau narasi mandiri dengan menghubungkan materi foto visual tersebut dengan pengalaman harian maupun imajinasi mereka.
Guna memastikan penulisan narasi berjalan terstruktur dan berkualitas, tim FIB UNAIR membekali para siswa dengan kaidah penulisan jurnalistik dan sastra yang runtut. Pada kegiatan bertajuk Eco-Cultural Language Learning tersebut, siswa diberikan ketentuan umum pembuatan narasi yang wajib mengandung unsur 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, dan How).
Selain itu, materi juga diarahkan pada alur penceritaan yang sistematis. Mulai dari tahap orientasi yang berisi pengenalan tokoh, komplikasi atau kemunculan masalah, resolusi yakni penyelesaian masalah, hingga reorientasi atau kesimpulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022