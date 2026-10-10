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Edy Pramana
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.03 WIB

Doa Rosario Katolik: Urutan Doa, 4 Peristiwa, dan Makna Renungannya

Berdoa Rosario. (Istimewa) - Image

Berdoa Rosario. (Istimewa)

JawaPos.com - Doa Rosario merupakan salah satu bentuk devosi yang sangat dikenal dalam tradisi Gereja Katolik. Doa ini mengajak umat merenungkan perjalanan hidup Yesus Kristus, mulai dari peristiwa kelahiran-Nya, karya pewartaan, penderitaan dan wafat-Nya, hingga kebangkitan serta kemuliaan-Nya.

Doa Rosario biasanya lebih banyak didaraskan umat Katolik selama Mei, yang dikenal sebagai Bulan Maria, dan Oktober, yang diperingati sebagai Bulan Rosario. Meski demikian, doa ini dapat didaraskan kapan saja sebagai bagian dari kehidupan iman sehari-hari.

Rosario bukan sekadar rangkaian doa yang diucapkan berulang kali. Di balik pengulangan doa Salam Maria, umat diajak memasuki permenungan atas misteri keselamatan yang berpusat pada Yesus Kristus. Bunda Maria memiliki tempat penting dalam devosi ini karena melalui teladan iman dan ketaatannya, umat dibantu untuk semakin mengenal dan mengikuti Putranya.

Dalam praktiknya, umat menggunakan rangkaian manik-manik Rosario untuk membantu menghitung doa sekaligus menjaga konsentrasi selama berdoa. Setiap kelompok yang terdiri atas sepuluh doa Salam Maria disebut satu peristiwa atau satu dekade Rosario, yang disertai permenungan atas peristiwa tertentu dalam kehidupan Yesus dan Maria.

Karena itu, doa Rosario tidak seharusnya berhenti pada pengucapan kata-kata. Doa ini perlu disertai iman, perhatian, dan kesediaan untuk merenungkan pesan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Pengampunan, kerendahan hati, kesetiaan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama merupakan nilai-nilai yang dapat dihidupi melalui permenungan tersebut.

Tata Cara Doa Rosario Katolik

Bagi umat yang ingin mulai membiasakan diri berdoa Rosario, berikut urutan umum yang dapat diikuti.

1. Membuat Tanda Salib

Doa diawali dengan Tanda Salib sebagai pengakuan iman kepada Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.

2. Mendaraskan Doa Aku Percaya

Editor: Edy Pramana
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