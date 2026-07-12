Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 12 Juli 2026: Hari Minggu Biasa XIV

JawaPos.com - Pada Minggu (12/7), para umat Katolik kembali berkumpul di gereja mereka untuk mengadakan ibadah atau misa rutin mereka. Hari Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XIV.

Walaupun tidak ada perayaan khusus dalam agenda gereja, para umat tetap akan datang ke gereja dengan rajin.

Dalam prosesi misa, biasanya dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renunga. Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Yesaya 55:10-11

Beginilah firman Tuhan, "Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya."

Bacaan Kedua

Roma 8:18-23