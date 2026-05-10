Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 10 Mei 2026: Hari Minggu Paskah VI

JawaPos.com - PadaMinggu (10/5) ini, para umat Katolik akan berkumpul untuk mengadakan ibadah atau misa, Hari Minggu Paskah VI. Minggu Paskah ini adalah Minggu Paskah terakhir sebelum Hari Pentakosta.

Ibadah ini akan dilaksanakan seperti ibadah hari Minggu biasa. Dengan begitu, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada hari tersebut.

Ketiga bacaan ini dipanggil dengan sebutan Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, dan Bacaan Injil. Bacaan Pertama dan Kedua akan dibacakan oleh seorang lektor, atau orang awam yang bertugas. Lalu Bacaan Injil akan dibacakan oleh pastor atau diakon yang bertugas.

Bacaan Pertama

Kisah Para Rasul 8:5-8, 14-17

Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.

Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.

Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus.

Bacaan Kedua

1 Petrus 3:15-18

Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh.