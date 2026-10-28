Penggemar Gim PS2 Kini Bisa Main di PS5, Namun Berisiko Tinggi

Ilustrasi logo PlayStation. (Sony)
JawaPos.com - Penggemar gim lawas kini memiliki cara baru untuk memainkan gim PlayStation 2 (PS2) di konsol PlayStation 5 (PS5). Melalui emulator homebrew bernama PS5SX2, pengguna dapat menjalankan gim PS2 langsung dari cakram fisik. Namun, metode ini mengharuskan konsol menjalani proses jailbreak yang membawa sejumlah risiko.
Seperti dilansir dari Engadget, PS5SX2 dikembangkan berdasarkan PCSX2, emulator PS2 open-source yang sudah lama tersedia. Emulator ini menawarkan sejumlah fitur, mulai dari peningkatan resolusi hingga 4K, dukungan layar lebar, patch untuk menjalankan gim pada 60 frame per detik (fps), hingga paket tekstur HD.
Beberapa gim juga mendukung layanan daring melalui server buatan komunitas penggemar. Selain itu, tersedia sistem pencapaian (achievements) yang dapat muncul layaknya trofi di PS5.
Meski menawarkan berbagai fitur, tidak semua cakram PS2 dapat langsung dimainkan. Pasalnya, PS5 hanya mendukung pembacaan cakram DVD dan Blu-ray, bukan CD. Sejumlah gim PS2 yang dirilis dalam format CD-ROM, seperti Rez dan Tekken Tag Tournament, tidak dapat dijalankan langsung menggunakan cakram fisiknya.
Gim-gim tersebut sebenarnya masih bisa dimainkan dengan menyalin data cakram melalui PC, kemudian memindahkan berkasnya ke PS5. Sementara itu, cakram gim yang bagian bawahnya berwarna biru umumnya menandakan penggunaan format CD.
Kendati demikian, sebagian besar gim populer PS2, seperti God of War, Grand Theft Auto III, dan Metal Gear Solid 2, dirilis dalam format DVD sehingga kompatibel dengan metode tersebut.
Masalah terbesar dari PS5SX2 justru terletak pada persyaratan penggunaannya. PS5 harus menjalani jailbreak agar dapat menjalankan emulator tersebut. Setelah proses ini dilakukan, pengguna harus mempertahankan versi firmware yang kompatibel dan tidak bisa sembarangan memperbarui sistem konsol.
Pembaruan sistem dapat menutup celah keamanan yang digunakan untuk menjalankan jailbreak. Sementara itu, pengguna tidak memiliki cara untuk menurunkan versi firmware jika telanjur melakukan pembaruan.
Jailbreak Relapse yang tersedia untuk publik dilaporkan mendukung perangkat lunak sistem PS5 hingga versi 13.60. Sony kemudian menambal celah keamanan tersebut melalui pembaruan versi 14.00 pada pertengahan September, disusul versi 14.10 pada 1 Oktober.
Pada pertengahan Oktober, Sony juga dilaporkan mulai membatasi akses ke PlayStation Network (PSN) bagi konsol yang masih menggunakan firmware di bawah versi 14.10. Dengan demikian, pengguna PS5 yang telah memperbarui sistem ke versi 14.00 atau lebih baru tidak dapat menggunakan metode ini jika konsolnya tidak lagi memenuhi persyaratan jailbreak.
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