Penjualan PS5 Melonjak 22 Persen, Gim Marvel’s Wolverine Jadi Pendorong Utama

JawaPos.com - Penjualan konsol PlayStation 5 (PS5) mengalami lonjakan menjelang akhir 2026. Berdasarkan data Circana, penjualan PS5 meningkat 22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Gim Marvel’s Wolverine disebut menjadi salah satu pendorong utama kenaikan tersebut.

Selain Wolverine, kehadiran NBA 2K27 dan antusiasme terhadap Grand Theft Auto VI (GTA 6) juga diperkirakan turut mendongkrak penjualan konsol besutan Sony tersebut.

Direktur Senior sekaligus Penasihat Industri Gim Video Circana, Mat Piscatella, mengatakan Wolverine menjadi faktor utama di balik peningkatan penjualan perangkat keras PS5. Sementara itu, Xbox Series tidak mengalami lonjakan serupa pada periode yang sama.

“Lonjakan penjualan perangkat keras PS5 terutama didorong oleh Marvel’s Wolverine. NBA 2K27 dan Grand Theft Auto VI kemungkinan juga turut membantu,” ujar Piscatella seperti dikutip dari IGN, Selasa (27/10).

Meski begitu, penerimaan terhadap Wolverine terbilang beragam. Dalam ulasannya, IGN memberikan skor 6 dari 10. Kritik juga muncul dari komunitas pemain, terutama terhadap sejumlah mekanisme permainan yang dinilai terlalu banyak memberikan petunjuk.

Namun, dari sisi penjualan, gim tersebut menunjukkan performa positif. Piscatella menyebut Wolverine menjadi gim terlaris pada bulan peluncurannya dan menempati peringkat ke-11 dalam daftar gim terlaris sepanjang 2026.

Paket bundel PS5 bertema Wolverine juga dilaporkan habis terjual. Sementara itu, kontroler edisi terbatas Marvel’s Wolverine DualSense menjadi aksesori terlaris pada bulan tersebut.

Meski pencapaiannya dinilai baik, Piscatella mengingatkan bahwa performa jangka panjang gim tersebut masih perlu dipantau. Menurutnya, Wolverine memang belum menyamai kesuksesan Marvel’s Spider-Man 2, tetapi pencapaian setara sejak awal bukanlah ekspektasi yang realistis.

Menjelang peluncuran GTA 6 pada 19 November mendatang, penjualan PS5 berpotensi kembali meningkat. Antusiasme terhadap gim besutan Rockstar Games itu bahkan mulai terlihat dari tingginya permintaan terhadap PS5 Pro.