Logo JawaPos
HomeHobi & Kesenangan
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Jumat, 18 September 2026 | 05.59 WIB

Puluhan Bikers dari Tiga Komunitas Vespa Matik Ikuti SYB Ride, Create, Glow Together

Tiga komunitas vespa matik ikuti SYB Ride, Create, Glow Together, di Surabaya. (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Tiga komunitas vespa matik ikuti SYB Ride, Create, Glow Together, di Surabaya. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Animo bikers dari komunitas motor di Surabaya dalam mengikuti kegiatan positif, sangat besar. Seperti saat mengikuti SYB Ride, Create, Glow Together, Minggu (13/9).

Ajang itu diikuti bikers dari tiga komunitas vespa matik di Surabaya. Total, sebanyak 45 bikers dari tiga komunitas berbeda yang turun dalam kegiatan tersebut.

Tiga komunitas vespa matik yang turun pada ajang tersebut di antaranya ada Vespa Only Fans, Skutrex Owners Club, dan Nona Berskuteria.

Start dari kawasan Kedung Cowek, bikers berkendara berkeliling jalanan di kota Surabaya. Mereka kemudian berkumpul di sebuah kafe Jalan Dharmahusada Indah Timur, Surabaya.

Bagi ketiga komunitas tersebut, banyak hal positif dari kegiatan tersebut.

”Riding bersama komunitas lain seperti ini lebih seru. Tentu saja bisa saling mengenal sesama komunitas dari luar komunitas sendiri,” sebut Eky, ketua komunitas Skutrex Owners Club.

”Akan banyak cerita yang kami dapat dengan kegiatan ini,” lanjut Eky.

Selain itu, mereka pun juga bisa saling sharing semua hal terkait vespa matik.

”Termasuk sharing-sharing informasi tentang sparepart, ataupun segala macam tentang yang kami gunakan saat berkendara,” timpal Diky Irfan, ketua komunitas Vespa Only Fans.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tanpa Patwal, 94 Bikers Harley-Davidson Touring Jakarta-Bali dan Finis Zero Incident - Image
Otomotif

Tanpa Patwal, 94 Bikers Harley-Davidson Touring Jakarta-Bali dan Finis Zero Incident

Senin, 14 September 2026 | 04.29 WIB

Pendidikan Santri di Karawang, YAKHADA dan Bikers Brotherhood 1% MC Bangun Sarana Sekolah - Image
Berita Daerah

Pendidikan Santri di Karawang, YAKHADA dan Bikers Brotherhood 1% MC Bangun Sarana Sekolah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04.48 WIB

1.960 Bikers Honda PCX Rayakan HUT RI ke-81, Convoy Tempuh Rute 45 Km - Image
Otomotif

1.960 Bikers Honda PCX Rayakan HUT RI ke-81, Convoy Tempuh Rute 45 Km

Senin, 17 Agustus 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore