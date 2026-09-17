Puluhan Bikers dari Tiga Komunitas Vespa Matik Ikuti SYB Ride, Create, Glow Together

JawaPos.com - Animo bikers dari komunitas motor di Surabaya dalam mengikuti kegiatan positif, sangat besar. Seperti saat mengikuti SYB Ride, Create, Glow Together, Minggu (13/9).

Ajang itu diikuti bikers dari tiga komunitas vespa matik di Surabaya. Total, sebanyak 45 bikers dari tiga komunitas berbeda yang turun dalam kegiatan tersebut.

Tiga komunitas vespa matik yang turun pada ajang tersebut di antaranya ada Vespa Only Fans, Skutrex Owners Club, dan Nona Berskuteria.

Start dari kawasan Kedung Cowek, bikers berkendara berkeliling jalanan di kota Surabaya. Mereka kemudian berkumpul di sebuah kafe Jalan Dharmahusada Indah Timur, Surabaya.

Bagi ketiga komunitas tersebut, banyak hal positif dari kegiatan tersebut.

”Riding bersama komunitas lain seperti ini lebih seru. Tentu saja bisa saling mengenal sesama komunitas dari luar komunitas sendiri,” sebut Eky, ketua komunitas Skutrex Owners Club.

”Akan banyak cerita yang kami dapat dengan kegiatan ini,” lanjut Eky.

Selain itu, mereka pun juga bisa saling sharing semua hal terkait vespa matik.