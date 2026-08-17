1.960 Bikers Honda PCX Rayakan HUT RI ke-81, Convoy Tempuh Rute 45 Km

JawaPos.com - Sebanyak 1.960 pengguna Honda PCX dari 28 Main Dealer sepeda motor Honda di Indonesia ambil bagian dalam Convoy Merdeka 2026.

Mengusung tema #Meng45palKemerdekaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkendara bersama, tetapi juga menggabungkan semangat nasionalisme, aktivitas sosial, wisata sejarah, dan kekompakan komunitas.

Menariknya, Convoy Merdeka 2026 melibatkan keluarga dengan konsep peserta ayah dan anak. Sebanyak 17 klub Honda mengikuti perjalanan dengan menempuh jarak sekitar 45 kilometer dan mengunjungi delapan destinasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Perjalanan komunitas Honda PCX dikemas dengan berbagai aktivitas khas kemerdekaan. Permainan dan tantangan yang dilakukan selama perjalanan mendorong komunikasi serta kerja sama antara orang tua dan anak.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian mengambil keputusan, dan pentingnya bekerja sama.

Sejumlah wilayah juga memilih destinasi yang berkaitan dengan sejarah dan ikon daerah. Di Jawa Timur, misalnya, peserta mengunjungi Museum Pendidikan, Museum Surabaya, Makam Dr. Soetomo, Museum 10 Nopember, Jalan Tunjungan, Hotel Majapahit, Gedung Grahadi hingga kawasan Bambu Runcing di Surabaya.

Sementara di Sulawesi Utara, rute Convoy Merdeka mencakup Monumen Yesus Memberkati, Makatete Hills, Malalayang Beach Walk, Godbless Park, Jembatan Soekarno hingga Monumen Adipura.

Adapun di Bali, peserta melintasi sejumlah destinasi seperti Patung Catur Muka, Art Centre, kawasan Gianyar, Goa Jepang Klungkung, Monumen Kerta Gosa dan Goa Lawah.

Bukan Sekadar Touring, Ada Kegiatan Sosial Semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui kegiatan sosial. Di Samarinda, komunitas Honda melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, bersilaturahmi dengan veteran, mengunjungi kawasan bersejarah serta menggelar kegiatan sosial di rumah veteran.