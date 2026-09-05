Hoegeng dan Rengasdengklok Menangi Sayembara Produksi Film Kemenbud

JawaPos.com – Sebanyak tujuh film panjang dan 13 film pendek memenangi Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Ke-20 karya tersebut dinilai dewan juri berhasil menghidupkan literasi heroisme Indonesia.

Kemenbud menggelar Pengumuman Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan di Jakarta, pada Jumat (4/9) malam. Pengumuman tersebut disampaikan sendiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari peluncuran program, sosialisasi, pendaftaran dan penerimaan proposal, seleksi administrasi dan substantif, presentasi atau pitching, hingga rapat pleno penjurian. Dari proses panjang itu lahirlah 143 proposal terdiri atas 420 lebih produser, sutradara, dan penulis naskah yang terlibat dengan pembagian 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek.

Dikutip dari Antara, pemenang film panjang program Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan itu berjudul film “Barisan Penghibur”, “Hoegeng: Yang Ada Tinggal Nama”, “Rengasdengklok”, “Kapalselam Kalibayam”, “Sakura di Telawang”, “Rai”, dan “Pintu Tertutup”.

Sementara pemenang film pendek program Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan, yakni “Arang Kobar Juang”, “Belantara Raya”, “Buleun Purnama, di Nanggroe”, “Darah Djoeang”, ”Desing Peluru Tak Bertuan”, “Ibu Raih”, “Jam 7 Pagi (Makassar, 1947)”, “Menara Terakhir”, “Operasi Malino: Lembar yang Hilang”, “Seriboe Soedirman”, “Suara Republik”, “Timur 1950”, serta “Yang Tenggelam Saat Fajar.

Menbud Fadli Zon menilai bahwa film dapat memperkuat memori kolektif bangsa, termasuk menghidupkan literasi kepahlawanan. Menurutnya, menghidupkan literasi kepahlawanan bisa melalui karya sinema yang relevan, inspiratif, dan mudah dicerna, mudah diakses oleh masyarakat, kreatif, berbasis riset dan akurat secara historis.

“Membantu memperkuat industri perfilman nasional, memberi dampak manfaat ekonomi yang luas, terciptanya ruang sinergi dan kolaborasi antara sineas, sejarawan, akademisi, pelaku industri dalam mengembangkan karya berbasis sejarah,” ujar Fadli.

Menbud Fadli mengatakan upaya Kementerian Kebudayaan untuk menghadirkan kembali sejarah perjuangan dengan medium sinema kontemporer melalui inisiatif program Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan.