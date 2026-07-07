Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

JawaPos.com - Lewat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut dia, keputusan tersebut diambil sesuai dengan amanat undang-undang (UU) dan konstitusi.

Penetapan tersebut dilakukan bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin (6/7). Dikutip dari akun YouTube Kanal Indonesia TV, Fadli mengaku sangat bersyukur bisa menerbitkan aturan tersebut.

"Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang mempunyai makna penting secara kultural, historis. Yaitu penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," kata dia.

Keputusan itu diterbitkan sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut diatur mengenai kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Salah satunya dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjadi dasar diputuskannya 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan itu, Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya nation state, Indonesia adalah civilizational state atau negara peradaban.

"Saya kira inilah yang menjadi fondasi seperti tadi telah disampaikan tadi, bahwa yang dipilih adalah pada tanggal 13 Juli untuk merujuk kepada satu peristiwa 13 Juli tahun 1945. Kita tahu bahwa di masa-masa itu ada rapat-rapat besar," imbuhnya.

Rapat besar yang dia maksud adalah rapat pada 29-1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila. Kemudian Panitia Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Juga ada rapat besar kedua pada 10 Juli-17 Juli 1945. Fadli Zon menyebut, rapat-rapat itu tercatat.