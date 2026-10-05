CEO Xbox Tegaskan Divisi Gim Microsoft Tidak Akan Dijual

JawaPos.com - CEO Xbox Asha Sharma menegaskan bahwa Microsoft tidak memiliki rencana untuk menjual divisi gimnya. Meski bisnis tersebut tengah menghadapi berbagai tekanan.

Pernyataan itu disampaikan di tengah serangkaian langkah efisiensi yang dilakukan Perusahaan. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), restrukturisasi studio, hingga pembatalan sejumlah proyek.

Sebelumnya, sebuah laporan pada tahun ini menyebut Microsoft tengah mempertimbangkan langkah untuk meminimalkan kerugian dari bisnis Xbox, termasuk kemungkinan memisahkan divisi tersebut menjadi entitas tersendiri. Namun, dalam wawancara dengan The New York Times, Sharma menegaskan bahwa menjual Xbox bukan bagian dari rencana perusahaan.

"Xbox tidak untuk dijual. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk membawa perusahaan menuju kesuksesan, serta mempertimbangkan kemitraan yang tepat, model operasional yang sesuai, dan segala hal lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya seperti dikutip dari Gadgets 360.

Pernyataan tersebut muncul dalam profil terbaru yang membahas berbagai tantangan Xbox sekaligus rencana Sharma untuk memulihkan bisnis gim Microsoft.

Xbox Hadapi Berbagai Tekanan

Divisi gim Microsoft telah mengalami sejumlah gejolak dalam beberapa tahun terakhir, termasuk setelah akuisisi Activision Blizzard pada 2023. Sejak saat itu, Xbox menutup sejumlah studio, membatalkan proyek, serta melakukan PHK terhadap ribuan karyawan.

Gelombang PHK terbaru yang diumumkan bulan lalu kembali berdampak terhadap ratusan pekerja. Sebanyak 268 karyawan diberhentikan dan langkah tersebut turut diikuti restrukturisasi di sejumlah studio Xbox.