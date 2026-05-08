Rian Alfianto
Jumat, 8 Mei 2026 | 09.34 WIB

Simak Cara Dapatkan Kartu Eksklusif Rizky Ridho Berperforma Tinggi di Game Total Football VNG

Total Football VNG menghadirkan kartu eksklusif Rizky Ridho di event Pride of SEA. (Istimewa)

JawaPos.com - VNGGames terus memperkuat pengalaman bermain di Total Football VNG melalui kehadiran Rizky Ridho di dalam gameplay. Setelah sebelumnya diperkenalkan sebagai Brand Ambassador, kini pemain dapat menggunakan kartu eksklusif Rizky Ridho dalam event “Pride of SEA” bersama pemain dari Thailand dan Vietnam.

Melalui event tersebut, pemain dapat memperoleh kartu Rizky Ridho secara gratis hanya dengan login selama tujuh hari berturut-turut. Kartu spesial ini hadir dengan statistik dan rating yang lebih tinggi dibanding versi reguler.

“Indonesia punya semangat sepak bola yang luar biasa, dan Rizky Ridho adalah salah satu representasi dari semangat tersebut. Kami ingin Total Football VNG menjadi ruang di mana energi itu bisa diekspresikan, dinikmati, dan dirayakan bersama,” ujar Nabil, Brand Marketing VNGGames.

Sementara itu, Abyan Irsyad dari Product Team VNGGames mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari langkah jangka panjang dalam membangun komunitas sepak bola digital di Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang satu nama, tetapi bagian dari upaya membangun sesuatu yang berkelanjutan bersama komunitas di Indonesia. Kehadiran Rizky Ridho menjadi langkah awal dari perjalanan tersebut,” katanya.

Event Pride of SEA Hadirkan Pemain Asia Tenggara

Total Football VNG merupakan game sepak bola mobile yang dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu Fun, Fast, dan Fair. Dalam strategi regionalnya, Indonesia diposisikan sebagai representasi pilar Fun di Asia Tenggara.

Di dalam gameplay, pemain dapat membangun tim dengan mengoleksi berbagai kartu pemain profesional yang bisa langsung digunakan dalam pertandingan. Salah satu pemain yang kini hadir dalam bentuk kartu eksklusif adalah Rizky Ridho.

“Buat saya, sepak bola selalu soal koneksi dengan rekan setim, dengan fans, dan dengan semua orang yang mencintai olahraga ini. Bergabung dengan Total Football VNG adalah cara saya untuk memperluas koneksi itu,” ujar Rizky Ridho.

Selain Rizky Ridho, event “Pride of SEA” juga menghadirkan Supachok Sarachat dari Thailand dan Nguyen Dinh Bac dari Vietnam sebagai representasi pemain Asia Tenggara di dalam game.

Kartu eksklusif tersebut dapat dimanfaatkan pemain untuk memperkuat skuad sejak awal permainan.

