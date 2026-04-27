Game Total Football VNG Tembus Peringkat Teratas, Strategi Lokal Jadi Kunci Sukses

JawaPos.com - Total Football VNG mencatatkan awal yang impresif di pasar game mobile Indonesia setelah resmi diluncurkan di Asia Tenggara pada 22 April 2026. Game sepak bola ini langsung bersaing di kategori yang semakin ramai peminat, sekaligus menunjukkan potensi besar sejak fase awal peluncuran.

Dalam waktu relatif singkat, Total Football VNG berhasil menempati posisi puncak sebagai game olahraga nomor satu di Google Play Store. Tak hanya itu, game ini juga masuk dalam lima besar chart keseluruhan di App Store Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan respons positif dari pemain terhadap gameplay dan fitur yang ditawarkan.

Pencapaian awal ini tidak lepas dari pendekatan yang disesuaikan dengan pasar lokal. VNGGames terlihat serius menggarap Indonesia sebagai salah satu pasar utama dengan strategi yang lebih dekat ke komunitas. Langkah ini menjadi faktor penting dalam membangun keterlibatan pemain sejak awal.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menggandeng figur publik seperti Rizky Ridho dan Oki Rengga. Kehadiran keduanya bukan hanya sebagai bagian promosi, tetapi juga menjadi representasi pendekatan lokal dalam game. Rizky Ridho bahkan hadir sebagai kartu eksklusif yang bisa didapatkan langsung melalui permainan.

Selain itu, elemen lokal juga diperkuat melalui berbagai aspek visual di dalam game. Mulai dari desain stadion, TIFO, hingga nuansa suporter yang dibuat lebih dekat dengan budaya sepak bola Indonesia. Hal ini memberikan pengalaman bermain yang terasa lebih relevan bagi pemain domestik.

Tidak hanya fokus pada gameplay, VNGGames juga mulai membangun ekosistem komunitas. Salah satunya melalui program creator yang terbuka untuk publik tanpa batasan jumlah pengikut. Program ini dirancang untuk mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai kalangan.

Dalam dua bulan ke depan, perusahaan menargetkan dapat merangkul hingga 100 kreator konten di Indonesia. Para kreator tersebut nantinya akan mendapatkan dukungan berupa promosi, bantuan produksi konten, hingga benefit di dalam game. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat interaksi antara pemain dan komunitas.

Di sisi kompetitif, Total Football VNG juga mulai memasuki ranah esports regional. Game ini dijadwalkan ikut serta dalam SEA Esports Nations Cup (SNC) 2026. Partisipasi ini menjadi pintu awal untuk memperkenalkan potensi kompetitif game ke tingkat yang lebih luas.

Ke depan, pengembangan ekosistem kompetitif akan dilakukan secara bertahap. VNGGames membuka peluang lebih luas bagi pemain untuk terlibat dalam turnamen dan aktivitas kompetitif lainnya. Dengan strategi tersebut, Total Football VNG tidak hanya diposisikan sebagai game, tetapi juga bagian dari ekosistem sepak bola digital di Indonesia.