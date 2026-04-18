Jelang Piala Dunia 2026, Game Total Football VNG Siap Diluncurkan di Indonesia

JawaPos.com - Antusiasme penggemar sepak bola di Indonesia terus meningkat menjelang Piala Dunia 2026. Memanfaatkan momentum ini, VNGGames, salah satu publisher game terbesar di Vietnam dan Asia Tenggara, akan menghadirkan Total Football VNG, game sepak bola mobile gratis yang akan dirilis pada 22 April 2026 di App Store dan Google Play untuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dikembangkan oleh GALA Sports, Total Football VNG menghadirkan lebih dari 60.000 pemain profesional dunia melalui lisensi resmi FIFPro, dengan tampilan visual 3D dan animasi yang dirancang menyerupai pergerakan di lapangan. Pendekatan ini memberi pemain pengalaman membangun tim dan bertanding dengan representasi pemain yang lebih autentik.

Untuk melengkapi pengalaman tersebut, game ini menghadirkan sejumlah fitur menarik, seperti VAR (Video Assistant Referee), dukungan controller tambahan, serta berbagai mode permainan seperti Career, Ranked Match, dan Tournament. Konten dalam game juga akan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan dunia sepak bola, sehingga pemain dapat terus terhubung dengan dinamika kompetisi terbaru.

Mengapa Harus Main Total Football VNG? Total Football VNG menghadirkan kualitas visual yang dirancang mendekati standar konsol, dengan dukungan resolusi tinggi dan frame rate yang optimal di perangkat mobile. Teknologi rendering yang digunakan memungkinkan tampilan stadion, puluhan pemain di lapangan, hingga ribuan penonton terlihat lebih hidup, lengkap dengan pencahayaan dinamis yang membuat suasana pertandingan terasa lebih nyata.

Di sisi gameplay, sistem AI yang dikembangkan berbasis data dari puluhan ribu pertandingan nyata, memungkinkan setiap pemain virtual memiliki gaya bermain dan respons yang berbeda. Dikombinasikan dengan pengaturan taktik dari pengguna, hal ini memberi kebebasan dalam menyusun strategi sekaligus menghadirkan pengalaman bermain yang lebih kompetitif dan variatif.

Selain itu, teknologi motion capture dan pemodelan karakter yang digunakan juga menjadi pembeda. Dengan ribuan jam data gerakan pemain profesional serta sistem pemindaian wajah berbasis AI, setiap pemain dalam game ditampilkan dengan detail tinggi, mulai dari pergerakan tubuh hingga ekspresi visual, sehingga menghadirkan representasi yang lebih autentik di dalam permainan.

Rizky Ridho Jadi Representasi Total Football VNG di Indonesia Total Football VNG menunjuk pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, sebagai Brand Ambassador untuk pasar Indonesia. Penunjukan ini menempatkan sosok pemain muda yang tengah bersinar sebagai representasi game bagi penggemar sepak bola tanah air.

Kehadiran Rizky Ridho tidak hanya sebagai materi promosi, tetapi juga akan muncul langsung di dalam game melalui kartu musim eksklusif “Pride of SEA”. Kartu ini menjadi bagian dari inisiatif untuk menampilkan talenta sepak bola Asia Tenggara dan sudah dapat diakses sejak hari pertama peluncuran.

Langkah ini mempertegas upaya VNGGames dan GALA Sports dalam menghadirkan pengalaman yang lebih relevan dengan pemain di Indonesia, dengan mengangkat figur lokal yang dekat dengan komunitas penggemar sepak bola.