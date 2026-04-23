Game Total Football VNG Hadir di Indonesia, Fitur VAR hingga Mode Karier Jadi Andalan

JawaPos.com - VNG Games resmi menghadirkan game sepak bola mobile Total Football VNG untuk pasar Indonesia. Game ini dikembangkan oleh GALA Sports dan kini sudah dapat diunduh secara gratis melalui App Store maupun Google Play.

Kehadiran game ini menjadi bagian dari upaya VNGGames untuk menjangkau pasar Indonesia yang memiliki basis penggemar sepak bola besar. Selain itu, tren game mobile yang terus tumbuh juga menjadi faktor penting dalam peluncuran ini.

“Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan terus berkembang, termasuk di kalangan pemain game mobile. Melalui Total Football VNG, kami ingin menghadirkan pengalaman bermain yang lebih relevan dan dekat dengan kebiasaan penggemar sepak bola di Indonesia,” ujar Abyan Irsyad, Product Team VNGGames.

Game ini hadir dengan dukungan lisensi FIFPro yang mencakup lebih dari 60.000 pemain profesional dari berbagai liga dunia. Hal tersebut memungkinkan pengalaman bermain yang lebih realistis dengan representasi pemain yang mendekati kondisi nyata.

Selain itu, Total Football VNG dirancang agar dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Game ini bisa dimainkan di perangkat dengan spesifikasi entry-level, termasuk smartphone dengan RAM mulai dari 2GB.

Pengalaman Bermain Lebih Dinamis Total Football VNG menawarkan pengalaman pertandingan yang tidak monoton. Pemain dituntut untuk menyesuaikan strategi secara situasional dan membaca alur permainan di setiap momen.

Sistem gameplay dibuat responsif terhadap keputusan pemain, sehingga jalannya pertandingan bisa berbeda setiap kali dimainkan. Hal ini memberikan variasi dan tantangan tersendiri bagi pengguna.

Fitur yang dihadirkan juga cukup beragam. Mulai dari VAR (Video Assistant Referee), pembaruan statistik pemain secara berkala mengikuti performa di dunia nyata, hingga pilihan mode permainan seperti Career, Ranked Match, dan Tournament.

Dukungan penggunaan controller turut menjadi nilai tambah. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pemain dalam mengendalikan permainan sesuai preferensi masing-masing.

Nuansa Lokal untuk Pemain Indonesia Untuk pasar Indonesia, pengembang menghadirkan sentuhan lokal dalam berbagai elemen visual. Atmosfer pertandingan dirancang menyerupai dukungan suporter di Tanah Air.