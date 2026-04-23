Game Total Football VNG Hadir di Indonesia, Fitur VAR hingga Mode Karier Jadi Andalan

Total Football VNG resmi hadir di Indonesia 2026, game sepak bola mobile gratis dengan fitur VAR, lisensi FIFPro, dan sentuhan lokal. (VNG Games)
JawaPos.com - VNG Games resmi menghadirkan game sepak bola mobile Total Football VNG untuk pasar Indonesia. Game ini dikembangkan oleh GALA Sports dan kini sudah dapat diunduh secara gratis melalui App Store maupun Google Play.
Kehadiran game ini menjadi bagian dari upaya VNGGames untuk menjangkau pasar Indonesia yang memiliki basis penggemar sepak bola besar. Selain itu, tren game mobile yang terus tumbuh juga menjadi faktor penting dalam peluncuran ini.
“Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan terus berkembang, termasuk di kalangan pemain game mobile. Melalui Total Football VNG, kami ingin menghadirkan pengalaman bermain yang lebih relevan dan dekat dengan kebiasaan penggemar sepak bola di Indonesia,” ujar Abyan Irsyad, Product Team VNGGames.
Game ini hadir dengan dukungan lisensi FIFPro yang mencakup lebih dari 60.000 pemain profesional dari berbagai liga dunia. Hal tersebut memungkinkan pengalaman bermain yang lebih realistis dengan representasi pemain yang mendekati kondisi nyata.
Selain itu, Total Football VNG dirancang agar dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Game ini bisa dimainkan di perangkat dengan spesifikasi entry-level, termasuk smartphone dengan RAM mulai dari 2GB.
Total Football VNG menawarkan pengalaman pertandingan yang tidak monoton. Pemain dituntut untuk menyesuaikan strategi secara situasional dan membaca alur permainan di setiap momen.
Sistem gameplay dibuat responsif terhadap keputusan pemain, sehingga jalannya pertandingan bisa berbeda setiap kali dimainkan. Hal ini memberikan variasi dan tantangan tersendiri bagi pengguna.
Fitur yang dihadirkan juga cukup beragam. Mulai dari VAR (Video Assistant Referee), pembaruan statistik pemain secara berkala mengikuti performa di dunia nyata, hingga pilihan mode permainan seperti Career, Ranked Match, dan Tournament.
Dukungan penggunaan controller turut menjadi nilai tambah. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pemain dalam mengendalikan permainan sesuai preferensi masing-masing.
Untuk pasar Indonesia, pengembang menghadirkan sentuhan lokal dalam berbagai elemen visual. Atmosfer pertandingan dirancang menyerupai dukungan suporter di Tanah Air.
Beberapa elemen khas seperti banner bertuliskan “Maju Tak Gentar” dan “Indonesia Pride” turut dihadirkan. Hal ini bertujuan menciptakan pengalaman bermain yang lebih dekat dengan budaya sepak bola Indonesia.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya