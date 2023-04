One Way Diperpanjang, Kini Dimulai dari Km 68 Jalan Tol Japek Sampai Km 414 GT Kalikangkung

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk, memperpanjang jalur one way yang semula dimulai dari KM 72 Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Sejak pukul 10.35 WIB, rekayasa lalu lintas one way berlaku dari Km 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.