Dorong Intervensi Nyeri Dicover BPJS, ISAPM Gelar Indoanalgesia Summit 2026 dan Cetak Rekor MURI

JawaPos.com - Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia untuk Manajemen Nyeri (ISAPM) menyelenggarakan pertemuan ilmiah internasional berskala besar bertajuk Indoanalgesia Official Summit 2026 di Surabaya pada 10 hingga 13 September 2026.

Mengusung tema besar "Together, Alleviate Pain Suffering", konferensi ini dihadiri lebih dari 400 dokter spesialis lintas disiplin, akademisi, hingga delegasi dari 5 negara guna membahas masa depan manajemen nyeri di Indonesia.

Presiden ISAPM, Dr. dr. Ristiawan Muji Laksono, Sp.An-TI, Subsp. M.N(K), FIPP, menegaskan bahwa agenda ilmiah ini dirancang untuk merobohkan empat kesenjangan utama pelayanan nyeri di tanah air, yakni disparitas geografis, standardisasi kompetensi tenaga medis, regulasi pembiayaan, serta edukasi publik. Ia menyoroti pentingnya integrasi berbagai keahlian klinis secara menyeluruh di tingkat rumah sakit.

"ISAPM melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang mencakup dokter spesialis anestesi, neurologi, bedah saraf, ortopedi, hingga rehabilitasi medik untuk memastikan pemerataan standar kompetensi penanganan nyeri di seluruh wilayah Indonesia," terang Dr. Ristiawan.

Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan sesi simposium regulasi yang melibatkan figur pemangku kebijakan kesehatan nasional, ISAPM secara aktif menyusun rekomendasi strategis terkait reformasi sistem pembiayaan medis.

Salah satu agenda mendesak yang diperjuangkan adalah integrasi teknologi intervensi nyeri minimal invasif ke dalam tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami merumuskan langkah advokasi agar prosedur intervensi nyeri dapat terakomodasi dalam jaminan BPJS Kesehatan. Mengingat sekitar 80 persen kedatangan pasien ke rumah sakit dipicu oleh keluhan nyeri, ekspansi program pendidikan subspesialis nyeri terus kami dorong agar manfaat pelayanan ini terjangkau hingga ke kawasan pelosok tanah air," pangkasnya.

Ketua Panitia Indoanalgesia Summit 2026, dr. Mirza Koeshardiandi, Sp.An-TI, Subsp.I.N.(K), FIPM, FIPP, DABRM, menjelaskan bahwa simposium ini mengadopsi standar dan keilmuan mutakhir global, termasuk dari Korea Selatan. Ia menekankan esensi utama tatalaksana nyeri yang tidak hanya berorientasi simtomatik, melainkan mengobati akar penyebab biologisnya.