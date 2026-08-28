Sering Krek-Krek dan Nyeri Sendi? Dokter Ungkap 5 Gejala Osteoartritis

JawaPos.com - Bunyi "krek-krek" disertai nyeri pada sendi kerap dianggap keluhan biasa, padahal bisa berbahaya terutama jika muncul berulang dan mulai mengganggu aktivitas.

Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda tubuh mengalami osteoartritis atau radang sendi.

Dokter Spesialis Bedah Ortopedi dan Traumatologi, Subspesialis Kaki dan Pergelangan Kaki, Dr. dr. Ihsan Oesman, Sp.OT (K), mengungkapkan terdapat sejumlah gejala khas yang perlu diperhatikan untuk mengenali osteoartritis sejak awal.

Osteoartritis merupakan kondisi patologis pada persendian yang terjadi akibat kerusakan tulang rawan maupun membran sinovial, yakni jaringan lunak yang berfungsi memberikan pelumas pada sendi.

"Kalau ditanya osteoartritis secara definisi kita sebut sebagai radang sendi. Kalau ditanya radang sendi, artinya bisa mengenai semua sendi di dalam tubuh kita," ujar dr. Ihsan kepada wartawan, Jumat (28/8).

Ia menerangkan, radang sendi dapat menyerang berbagai bagian tubuh, mulai dari pergelangan tangan, siku, dan bahu hingga panggul, lutut, dan pergelangan kaki.

Namun, lutut menjadi salah satu sendi yang rentan bermasalah karena menopang sebagian besar beban tubuh ketika berdiri dan bergerak.

Menurut dr. Ihsan, osteoartritis secara umum terbagi menjadi primary osteoarthritis dan secondary osteoarthritis.

Osteoartritis primer dapat berkaitan dengan proses penuaan dan perubahan hormon, khususnya pada perempuan berusia di atas 50 tahun yang memasuki masa menopause.