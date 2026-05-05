Logo JawaPos
HomeHealth Issues
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Rabu, 6 Mei 2026 | 02.09 WIB

Mudah Lelah & Sesak Napas? Waspadai Gejala Kelainan Struktur Jantung

Ilustrasi gejala cepat lelah atau napas terasa pendek padahal hanya melakukan aktivitas ringan banyak diderita pasien kelainan pada struktur jantung. - Image

Ilustrasi gejala cepat lelah atau napas terasa pendek padahal hanya melakukan aktivitas ringan banyak diderita pasien kelainan pada struktur jantung.

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa cepat lelah atau napas terasa pendek padahal hanya melakukan aktivitas ringan? Banyak orang menganggapnya wajar, mungkin karena kurang tidur, kurang olahraga, atau faktor usia. Namun, keluhan tersebut bisa menjadi sinyal adanya masalah jantung, salah satunya kelainan pada struktur jantung.

Kondisi ini terjadi ketika bagian fisik jantung tidak bekerja secara optimal. Menurut dr. Jeffrey D. Adipranoto, Sp.JP (K), FIHA, FESC, FSCAI di Mayapada Hospital Surabaya, gangguan pada struktur jantung dapat melibatkan berbagai bagian pada jantung.

“Kelainan struktur jantung dapat berupa katup yang bocor atau menyempit, dinding jantung menebal atau melemah, hingga ruang jantung membesar. Penurunan kemampuan pompa membuat suplai oksigen ke jaringan berkurang sehingga pasien mulai merasakan keluhan saat beraktivitas. Kondisi ini sering dianggap kelelahan biasa sehingga pemeriksaan jantung baru dilakukan setelah gejala bertambah,” jelasnya.

Pada tahap awal, tubuh masih mampu beradaptasi sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal. Namun, seiring waktu, beban kerja jantung meningkat dan tanda-tandanya menjadi lebih jelas, seperti mudah lelah, sesak saat aktivitas, jantung berdebar, atau pembengkakan di kaki. 

“Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal jantung maupun gangguan irama jantung (aritmia),” tambah dr. Jeffrey.

Karena keluhannya sering tidak khas, banyak orang tidak menyadari perlunya pemeriksaan sejak awal. Salah satu cara menilai struktur sekaligus fungsi jantung adalah melalui ekokardiografi. 

“Melalui pemeriksaan ekokardiografi, dokter dapat melihat kondisi katup, ukuran ruang jantung, dan kekuatan pompa jantung secara menyeluruh, bahkan sebelum muncul gejala berat,” ujarnya. 

Pemeriksaan dianjurkan terutama bagi orang dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, perokok, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, atau usia di atas 40 tahun, meski keluhan pada usia muda tetap tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, keluhan seperti sesak napas dan mudah lelah sebaiknya tidak diabaikan dan perlu dievaluasi sejak dini. 

Mayapada Hospital Surabaya melalui Heart & Vascular Center berkomitmen mendukung pemeriksaan dan pencegahan gangguan struktur jantung secara kolaboratif dan komprehensif melalui tiga pilar utama layanan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
PET/SPECT CT Bantu Deteksi Dini Kanker Lebih Akurat, Ini Keunggulannya di Mayapada Hospital - Image
Health Issues

PET/SPECT CT Bantu Deteksi Dini Kanker Lebih Akurat, Ini Keunggulannya di Mayapada Hospital

Kamis, 30 April 2026 | 16.53 WIB

Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman - Image
Health Issues

Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman

Jumat, 17 April 2026 | 04.55 WIB

Siap Tangani Jantung Kompleks, Heart and Vascular Center Resmi Hadir di Mayapada Hospital Surabaya - Image
Surabaya Raya

Siap Tangani Jantung Kompleks, Heart and Vascular Center Resmi Hadir di Mayapada Hospital Surabaya

Sabtu, 14 Februari 2026 | 18.56 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore