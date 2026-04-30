PET/SPECT CT Bantu Deteksi Dini Kanker Lebih Akurat, Ini Keunggulannya di Mayapada Hospital

JawaPos.com – Teknologi kedokteran nuklir modern berupa PET/SPECT CT kini menjadi salah satu andalan dalam deteksi dini dan evaluasi kanker secara lebih akurat. Layanan ini tersedia di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan dukungan teknologi mutakhir yang mengutamakan akurasi hasil sekaligus keamanan pasien.

PET/SPECT CT merupakan pemeriksaan yang menggabungkan pencitraan fungsional—yang menilai metabolisme sel—dan pencitraan anatomi untuk melihat struktur organ dalam satu proses terintegrasi. Dengan pendekatan ini, dokter tidak hanya melihat bentuk organ, tetapi juga aktivitas sel di dalam tubuh, sehingga mampu mendeteksi penyakit secara lebih menyeluruh.

Teknologi ini dirancang untuk memberikan hasil diagnostik yang akurat dengan dosis radiasi yang terkontrol. Hal tersebut memungkinkan dokter menyusun diagnosis dan rencana terapi secara lebih tepat dan personal.

Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Lim Andreas, menjelaskan bahwa keunggulan utama PET/SPECT CT terletak pada kemampuannya membaca aktivitas penyakit.

“Dengan PET/SPECT CT, kami tidak hanya melihat lokasi kelainan, tetapi juga tingkat aktivitas penyakit. Hal ini membantu pengambilan keputusan medis yang lebih presisi dan terarah,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (30/4).

Baca Juga:Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman

Berbeda dengan metode pencitraan konvensional, PET/SPECT CT mampu mendeteksi perubahan metabolisme sel yang biasanya muncul lebih awal sebelum terjadi perubahan struktur organ. Teknologi ini berperan penting dalam mendeteksi kanker sejak dini, menentukan stadium penyakit, menilai penyebaran (metastasis), hingga mengevaluasi respons terapi seperti kemoterapi, radioterapi, maupun terapi target.

Pemeriksaan ini direkomendasikan bagi pasien dengan kecurigaan kanker, dugaan kekambuhan, kebutuhan penentuan stadium, hingga pasien yang sedang menjalani atau akan menjalani terapi kanker. Selain itu, PET/SPECT CT juga dapat digunakan untuk evaluasi menyeluruh sebelum dan sesudah terapi serta pada kasus gangguan fungsi organ tertentu.

Di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, layanan PET/SPECT CT didukung teknologi generasi terbaru dengan sejumlah keunggulan, seperti dosis radiasi yang rendah, resolusi gambar tinggi, serta waktu pemeriksaan yang lebih cepat dan nyaman. Layanan ini juga terintegrasi dengan penanganan onkologi terpadu dan didukung tim dokter berpengalaman serta pendampingan pasien melalui patient navigator.

PET CT dan SPECT CT menjadi bagian dari layanan One Stop Cancer Care Oncology Center yang mengintegrasikan proses diagnosis, konsultasi multidisiplin, perencanaan terapi, hingga pendampingan pasien dalam satu alur layanan. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pasien untuk memperoleh diagnosis yang akurat sekaligus arah pengobatan yang lebih jelas dan terencana.