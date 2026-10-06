PDU Baru TNI Disebut Mirip Tentara Korut, ISDS: Paduan Desain Modern-Tradisional

JawaPos.com - Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 TNI kini menggunakan desain baru. Salah satu bagian paling mencolok dari PDU tersebut adalah kerah tegak dengan aksen merah.

Oleh sejumlah pihak, desain itu disebut mirip uniform beberapa militer negara lain, termasuk Korea Utara (Korut).

Menurut Peneliti Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) Erik Purnama Putra, kemiripan desain PDU baru TNI dengan negara lain tidak perlu menjadi soal.

Sebab, ujarnya, desain PDU sudah pasti terinspirasi dari seragam militer negara-negara kuat lainnya. Karena itu, Erik tidak heran bila TNI terinspirasi dengan desain seragam militer negara lain.

”Jika memang ada kemiripan (PDU TNI) dengan negara tertentu, sepertinya hal itu tidak perlu diperdebatkan. Karena PDU pasti desainnya sebagian terinspirasi dari sejumlah negara yang memiliki militer kuat dengan uniform yang bagus,” kata dia saat dihubungi pada Selasa (6/10).

Namun, dia juga mengingatkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah menjelaskan bahwa PDU baru TNI yang digunakan oleh para pejabat TNI terinspirasi dari beskap.

”PDU baru sangat mungkin terbentuk dari perpaduan desain modern dari luar dan menggabungkannya dengan sisi tradisional Indonesia, hingga terbentuk seragam yang sekarang dipakai pimpinan TNI,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erik menyampaikan bahwa PDU baru TNI yang baru memang tampak dibuat dengan model lebih modern untuk mengikuti perkembangan zaman.

Hal itu wajar, karena PDU TNI yang lama sudah puluhan tahun tidak pernah berganti desain. Dia pun menyebut, desain PDU lama merupakan warisan militer era Presiden Soeharto.