Profil Letjen Lucky Avianto, Pangkogabwilhan III Komandan Upacara HUT ke-81 TNI

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10). (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto ditunjuk sebagai komandan Upacara dalam Peringatan HUT ke-81 TNI.
Sebagai salah seorang jenderal bintang tiga TNI AD, Lucky memiliki catatan gemilang selama bertugas di Angkatan Darat.
Lucky merupakan seorang tentara yang lahir di Jakarta pada 2 Oktober 1974, dan menjadi salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang angkatan pertama.
Sejak pertama kali berdinas di militer pasca lulus dari Akademi Militer (Akmil) sebagai peraih Adhi Makayasa pada 1996, Lucky bertugas dengan kecabangan infanteri.
Capaian hebat dalam pendidikan kembali diterima oleh Lucky saat lulus Dikreg Seskoad Angkatan 49 pada 2011 silam. Dia juga tercatat sebagai lulusan terbaik Akademik di PPSA 24 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada 2023.
Lucky juga merupakan salah seorang jenderal jebolan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD. Catatan penugasannya juga kental dengan nuansa baret merah.
Lucky pernah menjadi Wakil Asops Danjen Kopassus pada 2015, kemudian menjadi Asrena Danjen Kopassus pada 2016.
Setelah itu, Lucky menjadi Asops Danjen Kopassus pada 2017-2018 dan Komandan Grup 1/Kopassus pada 2018-2019.
Pada 2020, Lucky bertugas menduduki kursi Asops Kasdam Kasuari serta Kapusdiklat BIN mulai 2022.
Dia kemudian mendapat kepercayaan menjadi Panglima Komando Operasi (Koops) TNI Habema, sebelum, Lucky bertugas sebagai panglima Kogabwilhan III sejak Maret 2026.
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