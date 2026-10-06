Alasan TNI AD Tambah 6 Kodam Baru: Penguatan Organisasi Angkatan Darat

JawaPos.com - TNI AD kini memiliki 6 kodam baru yang diresmikan saat Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10).

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, prinsip pembentukan 6 kodam baru di beberapa daerah merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi Angkatan Darat.

”Agar lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis serta kebutuhan pertahanan di masing-masing wilayah,” kata dia saat dikonfirmasi pada Selasa (6/10).

Donny menyinggung luas wilayah Indonesia dengan karakter geografis, demografi, kondisi sosial, serta dinamika yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.

”Karena itu, organisasi kewilayahan juga perlu disesuaikan agar rentang kendali lebih efektif, koordinasi lebih cepat, dan respons terhadap perkembangan situasi di wilayah dapat dilakukan secara optimal,” imbuhnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa pembentukan kodam baru bukan sekadar penambahan struktur organisasi.

Melainkan juga bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Daftar 6 Kodam Baru di Indonesia Sesuai dengan rencana, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 kodam baru di bawah jajaran TNI AD. Peresmian tersebut berlangsung dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).

”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” kata Prabowo.