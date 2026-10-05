Presiden Prabowo Ingatkan Tugas Berat TNI, Jaga Kedaulatan Negara Seluas Eropa

JawaPos.com - Dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Subianto menyinggung beratnya tugas TNI.

Untuk menjaga kedaulatan wilayah yang luasnya setara Eropa yang terbagi atas 30-an negara, Indonesia hanya mengandalkan TNI.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh TNI tidak ringan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Karena itu, dibutuhkan kekuatan pertahanan negara yang mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Bangsa kita, negara kita, adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas, kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga,” jelas dia.

Prabowo pun membandingkan Indonesia dengan Eropa. Dia menyebut, Indonesia kini harus berhadapan dengan tantangan pertahanan yang sangat besar.

Bila dibandingkan dengan Eropa yang terbagi atas puluhan negara, maka tugas TNI tidak mudah.

”Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu, TNI. Tugas saudara (para prajurit TNI) berat. Tapi, saya yakin saudara mampu,” seru Prabowo.

Karena itu pula, dalam kesempatan yang sama Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan kesejahteraan untuk para prajurit TNI dan keluarga.