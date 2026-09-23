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Syahrul Yunizar
Rabu, 23 September 2026 | 20.52 WIB

Pesawat TNI AU Isi BBM di Langit Jakarta saat Latihan Bareng AU Prancis

Pesawat-pesawat TNI AU dan Angkatan Udara Prancis melaksanakan latihan bersama di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (23/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Pesawat-pesawat TNI AU dan Angkatan Udara Prancis melaksanakan latihan bersama di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (23/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Proses pengisian BBM di udara atau Air-to-Air Refueling (AAR) ditunjukkan TNI AU saat latihan bersama angkatan udara Prancis di Langit Jakarta, Rabu (23/9).

Latihan tersebut bagian dari Air Maneuver Exercise (AMX) PEGASE 2026 di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada akhir September 2026.

Dalam latihan bersama tersebut, sejumlah alat utama sistem persenjataan TNI AU dan Angkatan Udara Prancis dilibatkan.

Mulai pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat angkut Airbus A400M, hingga pesawat Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya Tedi Rizalihadi meninjau langsung pelaksanaan latihan bersama tersebut.

Berdasar pantauan JawaPos.com di Terminal Selatan Lanud TNI Halim Perdanakusuma pada Rabu (23/9), Lieutenant General Dominique Tardif dari Prancis turut hadir.

”Momen PEGASE tahun ini sangat luar biasa berbeda, karena di tahun ini kami sudah mempunyai pesawat tempur yang sama, Rafale, dan juga sudah ada pesawat A400M. Sehingga kami di sini dapat meng-upgrade pengetahuan dan kami melakukan latihan bersama,” terang Tedi.

Selain terbang manuver, pesawat-pesawat TNI AU dan Angkatan Udara Prancis juga melakukan Air-to-Air Refueling (AAR) yang melibatkan pesawat Airbus A330 MRTT, 2 pesawat Rafale FASF, serta 2 pesawat Rafale TNI AU.

Turut dilakukan pula penerjunan oleh para prajurit dari Denmatra 1 Brigade Parako 1 Pasgat dari Airbus A 400 M TNI AU.

”Ada air refueling, kemudian ada terjun statik, dan juga ada open house untuk anak-anak sekolah kemarin,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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