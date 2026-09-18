Alasan TNI AL Bangun Pangkalan Kapal Induk di Lampung, Akses dan Aspek Geografis Strategis

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap alasan instansinya membangun pangkalan kapal induk di Lampung. Selain akses, aspek geografis turut menjadi pertimbangan TNI AL.

Menurut Ali, Lampung dipilih dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Salah satu yang paling penting adalah akses navigasi serta letak geografisnya yang menunjang operasional kapal induk.

”Lampung itu kenapa kami pilih karena dia situasi geografisnya sangat memungkinkan, kedalamannya juga cukup, draft-nya sekitar 8 meter, 8 setengah meter. Jadi, di sana cukup (untuk kapal induk),” terang Ali pada Jumat (18/9).

Tidak hanya itu, Ali menyebut, pangkalan di Lampung juga terlindungi. Sehingga cocok menjadi pangkalan bagi kapal induk TNI AL yang diambil dari Kapal Induk Giuseppe Garibaldi milik Angkatan Laut Italia.

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”Akses navigasinya bagus, agak terlindung juga. Mungkin itu yang jadi pilihan. Tapi, ada pangkalan-pangkalan lain juga yang kami siapkan, nanti kami pertimbangkan lagi,” imbuhnya.

Dalam operasionalnya, TNI AL menempatkan kapal induk tersebut di bawah Satuan Kapal Bantu. Namun, tidak menutup kemungkinan Angkatan Laut membentuk satuan khusus untuk kapal induk.

”Sementara kapal ini masuk di Satuan Kapal Bantu. Nanti kita lihat yang tepat dimana. Apakah kami perlu membangun satuan baru, apakah di Satban Koarmada atau di Kolinlamil. Nanti kami masih pertimbangkan itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tiba di Jakarta pada Jumat pagi. Sesuai dengan rencana, kedatangan kapal induk dari Italia tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran pejabat TNI.