Giuseppe Garibaldi Mau Ganti Nama jadi KRI Sriwijaya, Tunggu 24 September

Penampakan Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi-551 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – KRI Sriwijaya sudah disiapkan sebagai nama untuk kapal induk TNI AL yang baru, Giuseppe Garibaldi.
Namun, nama itu baru akan resmi digunakan pada 24 September mendatang, saat proses serah terima dari otoritas militer Italia ke Indonesia
"Di tanggal yang sama akan ada pergantian bendera dari bendera Italia menjadi bendera Indonesia," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali usai meninjau kapal induk Giuseppe Garibaldi di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9) sebagaimana dilansir dari Antara.
Proses serah terima kapal induk tersebut akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok dan disaksikan para pejabat tinggi TNI.
Meski belum resmi diserahkan kepada pihak Indonesia, Ali mengatakan kapal induk pertama Indonesia itu akan tetap berada di tanah air.
Kapal itu dijadwalkan menjalani sejumlah pembenahan fisik dan perbaikan mesin sebelum serah terima resmi.
Pembenahan itu dilakukan agar kapal Giuseppe Garibaldi bisa memenuhi kebutuhan operasi TNI AL yang condong pada operasi militer selain perang (OMSP).
Sebelumnya, Kapal induk Giuseppe Garibaldi telah sampai di Dermaga 107 pada Jumat pagi pukul 07.58 WIB.
Kapal ini berangkat dari Italia pada 24 Agustus 2026. Selama perjalanan 25 hari itu, Garibaldi dikawal oleh kapal perang dari Angkatan Laut Italia.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, selama perjalanan, kapal induk itu singgah di beberapa negara, salah satunya di Sri Lanka.
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Jawa Pos
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