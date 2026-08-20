Ganti Bendera Bulan Bintang dengan Merah Putih di Aceh, 2 Prajurit TNI Naik Pangkat

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaikkan pangkat 2 orang prajurit yang bertugas di Aceh, yakni Serda Irfan Farhan dan Prada Donni Pinto.

Keduanya menurunkan Bendera Bulan Bintang dan Mengibarkan Merah Putih di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh usai kericuhan.

Kenaikan pangkat kepada kedua prajurit tersebut diserahkan langsung oleh Jenderal Agus di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (20/8).

Serda Irfan Farhan mendapat kenaikan pangkat menjadi sertu. Sedangkan Prada Donni Pinto Harahap menjadi pratu.

”Penghargaan yang diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang kepada prajurit yang dinilai melaksanakan tugas melebihi panggilan tugas pokok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas.

Penurunan Bendera Bulan Bintang dan pengibaran Merah Putih berlangsung dalam insiden kericuhan yang terjadi pada 15 Agustus lalu.

Mabes TNI menilai tindakan kedua prajurit tersebut menunjukkan jiwa patriotisme terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Ini merupakan suatu wujud nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” imbuhnya.

Karena itu, Nas menyatakan, negara melalui pimpinan TNI langsung memberikan apresiasi berupa kenaikan pangkat luar biasa.