Menko Polkam Minta Aparat Dalami Penurunan Bendera Merah Putih di Aceh

Menko Polkam Djamari Chaniago. (Kemenko Polkam)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyoroti penurunan bendera merah putih dan perusakan lambang garuda di Aceh pada Sabtu (15/8).
Ia meminta aparat keamanan mendalami dua peristiwa yang terjadi saat kegiatan zikir dan doa memperingati Hari damai Aceh itu.
Dalam keterangan resminya, Minggu (16/8) Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian, persatuan, serta keamanan di Aceh.
Ia menyatakan, bendera merah putih dan lambang garuda merupakan simbol negara yang wajib dihormati sebagaimana tertuang dalam aturan UU Nomor 24 Tahun 2009.
Karena itu, dia meminta aparat keamanan melakukan pendalaman fakta, motif, dan unsur hukum di balik peristiwa tersebut.
Lewat keterangan resmi yang disampaikan oleh pada Minggu (16/8), Djamari
”Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses secara tegas dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan perusakan,” ujarnya melalui Karo Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana.
Menurut Djamari, pemerintah menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU.
Untuk itu, perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari 2 dekade merupakan capaian penting.
Kondisi itu harus terus dirawat melalui dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum.
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Jawa Pos
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