Jusuf Kalla Yakin Kerusuhan di Banda Aceh Bukan Cerminan Keinginan Mayoritas Rakyat

JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menanggapi kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Menurut dia, aksi tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini telah merasakan manfaat dari perdamaian pascapenandatanganan MoU Helsinki.

JK yang dikenal sebagai salah satu tokoh dalam proses perdamaian Aceh mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 semestinya menjadi kesempatan untuk mengingat kembali keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

"Jadi, awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di Masjid Baiturrahman," kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

Namun, rangkaian peringatan tersebut kemudian diwarnai aksi demonstrasi. JK menduga terdapat pihak tertentu yang memprovokasi massa sehingga kericuhan muncul saat kegiatan doa dan zikir berlangsung di Masjid Baiturrahman.

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"Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera Merah Putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana," ungkapnya.

JK menilai persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan dinamika politik dan ketidakpuasan di tingkat internal Aceh. Ia tidak melihat aksi tersebut sebagai bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.

Menurut JK, situasi tersebut juga terjadi ketika sejumlah tokoh penting Aceh sedang tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut tengah berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud berada di Penang untuk keperluan serupa.