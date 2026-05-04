Syahrul Yunizar
Senin, 4 Mei 2026 | 15.00 WIB

Bahas Kerja Sama Bidang Pertahanan, Hari Ini Menhan Sjafrie Lakukan Pertemuan dengan Menhan Jepang 

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan Menhan Jepang Koizumi Shinjiro, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Kemhan)

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Koizumi Shinjiro di VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (3/5). Hari ini (4/5), kedua menhan akan melaksanakan pertemuan di Jakarta untuk membahas berbagai kerja sama bidang pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kedua menhan akan bertemu dalam acara Defence Minister Meeting 2026 di Kantor Kemhan.

”Kedua menhan akan kembali ke Jakarta bersama dari Bali dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma untuk melaksanakan agenda utama, yaitu Defence Minister Meeting (DMM) Indonesia–Jepang 2026 di Kementerian Pertahanan,” kata Rico pada Senin (4/5).

Jenderal bintang satu TNI AD itu menjelaskan bahwa usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin, Menhan Shinjiro langsung bertolak bersama Menhan Sjafrie ke Bali. Menurut Rico, itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyambutan tamu negara. Yakni jamuan makan malam resmi yang dipimpin langsung oleh Sjarfie.

”Dilaksanakan official dinner yang merupakan bagian dari cultural visit, yang secara umum selalu menjadi bagian dalam setiap forum pertemuan bilateral maupun multilateral, dimana negara tuan rumah memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisinya dalam suasana yang hangat dan penuh persahabatan,” jelasnya.

Menurut Rico, kunjungan menhan Jepang ke Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Setibanya di Jakarta hari ini, mereka dijadwalkan melakukan pertemuan untuk penandatanganan Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang.

