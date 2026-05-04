Bahas Kerja Sama Bidang Pertahanan, Hari Ini Menhan Sjafrie Lakukan Pertemuan dengan Menhan Jepang 

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan Menhan Jepang Koizumi Shinjiro, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Kemhan)
JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Koizumi Shinjiro di VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (3/5). Hari ini (4/5), kedua menhan akan melaksanakan pertemuan di Jakarta untuk membahas berbagai kerja sama bidang pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kedua menhan akan bertemu dalam acara Defence Minister Meeting 2026 di Kantor Kemhan.
”Kedua menhan akan kembali ke Jakarta bersama dari Bali dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma untuk melaksanakan agenda utama, yaitu Defence Minister Meeting (DMM) Indonesia–Jepang 2026 di Kementerian Pertahanan,” kata Rico pada Senin (4/5).
Jenderal bintang satu TNI AD itu menjelaskan bahwa usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin, Menhan Shinjiro langsung bertolak bersama Menhan Sjafrie ke Bali. Menurut Rico, itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyambutan tamu negara. Yakni jamuan makan malam resmi yang dipimpin langsung oleh Sjarfie.
Baca Juga:Hal-hal Baik Terjadi pada 4 Shio Ini pada Hari Senin, 4 Mei, Usahanya Lancar, Hartanya Melimpah Ruah
”Dilaksanakan official dinner yang merupakan bagian dari cultural visit, yang secara umum selalu menjadi bagian dalam setiap forum pertemuan bilateral maupun multilateral, dimana negara tuan rumah memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisinya dalam suasana yang hangat dan penuh persahabatan,” jelasnya.
Menurut Rico, kunjungan menhan Jepang ke Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Setibanya di Jakarta hari ini, mereka dijadwalkan melakukan pertemuan untuk penandatanganan Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan