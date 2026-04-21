Bertemu Partai Politik dari Malaysia, PKB Perkuat Kerja Sama Politik hingga Ekonomi dan Pendidikan

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan delegasi Malaysian Chinese Association (MCA). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menekankan pentingnya mempererat hubungan antarpartai maupun antarnegara.

Pertemuan Cak imin dan MCA digelar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Melalui acara ini, diharapkan bisa membuahkan kerja sama yang baik.

“Selamat datang kepada bapak ibu dari MCA di kantor DPP PKB. Kami sangat berbahagia dan berterima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian untuk berkunjung, berkenalan, dan bersilaturahmi sehingga kita bisa saling mengenal dan semakin dekat. Semoga pertemuan ini membawa sinergi, kolaborasi, dan kerja sama,” ujar Cak Imin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat ini menyampaikan, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang baik. Dari aspek geografis, budaya dan sejarah juga memiliki kesamaan.

Cak Imin mengatakan kepada MCA bahwa PKB merupakan partai berbasis keagamaan yang menjunjung tinggi keterbukaan dan pluralitas. Kerja sama yang terjalin diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua negara.

“PKB mengedepankan semangat kebhinekatunggalikaan. Kami terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk dari komunitas Tionghoa. Wakil Ketua Umum kami, Rusdi Kirana, pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan kini menjabat Wakil Ketua MPR RI. Ada juga Daniel Johan yang telah empat kali menjadi anggota DPR RI, serta banyak kader lainnya di berbagai bidang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden MCA, Lawrence Low mengatakan, pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan kerja sama yang lebih luas. Tidak hanya pada aspek politik, juga ke ranah ekonomi dan lain sebagainya.

“Saya berharap pertemuan ini dapat membuka kerja sama antara kedua partai, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan sektor lainnya,” kata Lawrence.