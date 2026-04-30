Syahrul Yunizar
Kamis, 30 April 2026 | 15.49 WIB

Ratusan Calon Komcad ASN Digembleng di Brigif 1 Marinir, Menhan: ASN Wajib Beri Pengabdian Terbaik

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada ratusan ASN yang tengah menjalani Latsarmil pembentukan Komcad ASN di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jaksel, pada Rabu (29/4). (Kemhan)

JawaPos.com-Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (29/4). Latihan itu diikuti oleh 280 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digembleng selama 1,5 bulan sebelum dikukuhkan menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) ASN.

Dalam kesempatan itu, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa ASN yang mendapatkan pembekalan untuk bergabung dengan Komcad diharapkan mampu menjadi penguat bagi Komponen Utama, yakni TNI. Menhan juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

”Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme,” kata dia dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (30/4).

Sjafrie menegaskan, pendidikan Komcad dilaksanakan bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian. Menurut dia nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dengan melalui proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta.

Atas keterlibatan ASN dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut, Sjafrie turut mengapresiasi. Meski baru beberapa hari, dia melihat sudah ada perkembangan dari para peserta. Itu tampak dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting.

”Mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Sjafrie juga menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dia pun mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara. Apalagi seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat.

”Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegasnya.

Artikel Terkait
Sudah Punya 50 Ribu Komcad, Pemerintah Indonesia Terus Tambah Kekuatan dari Unsur Masyarakat dan ASN - Image
Nasional

Sudah Punya 50 Ribu Komcad, Pemerintah Indonesia Terus Tambah Kekuatan dari Unsur Masyarakat dan ASN

Rabu, 22 April 2026 | 19.18 WIB

Tak Hanya di Kementerian, Pembentukan Komcad ASN Juga Berlaku di Level Pemerintah Daerah - Image
Nasional

Tak Hanya di Kementerian, Pembentukan Komcad ASN Juga Berlaku di Level Pemerintah Daerah

Rabu, 22 April 2026 | 18.31 WIB

Digembleng 1,5 Bulan di 6 Lemdik TNI, Kepala Bacadnas Kemhan Lepas 1.773 Calon Komcad ASN - Image
Hankam

Digembleng 1,5 Bulan di 6 Lemdik TNI, Kepala Bacadnas Kemhan Lepas 1.773 Calon Komcad ASN

Rabu, 22 April 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

