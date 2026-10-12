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Muhammad Ridwan
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.08 WIB

Kemenhaj Imbau WNI dan Jemaah Umrah di Arab Saudi Tingkatkan Kewaspadan

Ilustrasi jamaah umrah. (Dok Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Sebagaimana diketahui, eskalasi konflik di kawasan yang juga dikenal sebagai Asia Barat itu memang sedang panas. Kelompok Houthi dari Yaman melakukan serangan secara beruntun ke wilayah Arab Saudi.  

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha meminta seluruh WNI tetap tenang, mengutamakan keselamatan, dan memantau informasi dari sumber resmi. Mereka juga diimbau menjauhi lokasi yang berpotensi rawan serta membatasi kegiatan yang tidak mendesak khususnya di wilayah yang terdampak perkembangan situasi keamanan.

“Kami mengimbau WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hindari lokasi rawan, patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat. Keselamatan harus menjadi prioritas,” kata Ichsan di Jakarta pada Senin (12/10).

Selain meningkatkan kewaspadaan, Ichsan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. WNI juga diminta tidak menyebarkan kabar yang berpotensi memicu keresahan serta menjadikan informasi resmi sebagai acuan dalam menentukan aktivitas dan perjalanan selama berada di Arab Saudi.

Khusus bagi jemaah umrah yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta mereka terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Jemaah diharapkan memantau perkembangan perjalanan dan mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat.

PPIU juga diharapkan memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Penyelenggara perjalanan diminta menyampaikan informasi penting secara berkala agar jemaah dapat mengetahui perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan.

Adapun bagi jemaah yang belum berangkat ke Arab Saudi, Kemenhaj mengimbau mereka untuk terus mengikuti perkembangan situasi keamanan dan informasi resmi mengenai perjalanan. Koordinasi dengan PPIU diperlukan untuk memastikan jadwal keberangkatan, status penerbangan, serta kesiapan perjalanan di tengah situasi yang berkembang.

Editor: Diar Candra
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