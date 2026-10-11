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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 06.45 WIB

Serangan Houthi ke Riyadh Menyulut Eskalasi, Komite Eropa Soroti Dampak ke Transportasi dan Energi

Kepulan besar asap hitam membubung dari area penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 September 2026. (Reuters) - Image

Kepulan besar asap hitam membubung dari area penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 September 2026. (Reuters)

JawaPos.com - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh menandai “eskalasi berbahaya” dan menyebut serangan tersebut sebagai yang paling mematikan terhadap fasilitas itu sejauh ini.

“Serangan Houthi paling mematikan sejauh ini terhadap Bandara Riyadh menandai eskalasi berbahaya,” kata von der Leyen melalui platform media sosial X pada Minggu (11/10).

“Doa kami bersama para korban dan keluarga mereka,” ucapnya, seraya menyampaikan solidaritas kepada Arab Saudi dan rakyatnya.

Von der Leyen memperingatkan bahwa serangkaian serangan tersebut berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan di kawasan.

“Serangan yang dilakukan oleh proksi Iran ini mendorong kawasan tersebut ke dalam pusaran kekerasan,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas terhadap transportasi internasional dan infrastruktur energi.

“Serangan-serangan tersebut mengganggu simpul-simpul penting transportasi dan energi global, serta menimbulkan dampak berantai yang dirasakan di seluruh dunia,” tambahnya.

Presiden komisi itu turut menyerukan penghentian segera kekerasan yang menyasar warga sipil.

Menurut otoritas penerbangan sipil Arab Saudi, serangan terhadap bandara di Riyadh menewaskan empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Editor: Estu Suryowati
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