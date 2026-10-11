Kemenhub Buka Suara soal Isu Penerbangan Umrah Batal, Berikut Penjelasannya

Ilustrasi pesawat Saudia Airlines mengangkut jemaah haji. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerbangan langsung menuju Jeddah serta Madinah yang dilayani Saudia Airlines dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) masih beroperasi normal. Pernyataan tersebut keluar setelah beredar isu mengenai batalnya sejumlah penerbangan menuju Jedah dan Madinah akibat konflik geopolitik di Timur Tengah pada Minggu (11/10).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan penerbangan umrah yang menggunakan penerbangan lanjutan atau transit melalui Doha di Qatar, dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) terdampak penghentian sementara sejumlah rute lanjutan menuju Jeddah.
“Penerbangan direct Saudia Airlines dari atau ke JED (Jeddah) dan MED (Madinah) masih normal. Hanya penerbangan domestik Saudia ke Riyadh yang berhenti operasi,” ujar Lukman ketika dikonfirmasi JawaPos.com pada Minggu (11/10).
Lukman mengatakan untuk penerbangan langsung Emirates dan Etihad Airways menuju Doha (DOH) dan Abu Dhabi (AUH) juga masih beroperasi normal. Meski demikian, penerbangan lanjutan untuk perjalanan umrah dari Doha menuju Jeddah maupun dari Abu Dhabi menuju Jeddah dihentikan sementara.
Kondisi tersebut berdampak pada jemaah umrah yang menggunakan kedua kota tersebut sebagai titik transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. “Penerbngan lanjutan untuk umroh dari DOH (Doha) ke JED ataupun AUH (Abu Dhabi) ke JED dihentikan sementara. Sehingga atas kondisi penerbngan umrah dari atau ke JED yang melalui transit di DOH/AUH menjadi terdampak,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022